Kijk jij naar je mislukte foto's? Of gooi je ze direct weg?

Bevalt een foto niet? Vraag je dan af waarom. Dan leer je waarschijnlijk waar je een volgende keer op kunt letten. In dit geval mis ik een punt van aandacht en zijn er teveel storende dingen in beeld.

Wil jij ook gave foto's maken?

Natuurlijk zijn er ook foto's die in principe direct weg kunnen. Foto's die per ongeluk gemaakt zijn, de fotovariant van een broekzakgesprek. Of foto's waarbij je per ongeluk te snel op de ontspanknop drukte. Maar die foto's hoef je ook niet ter plekke weg te gooien. Doe dat lekker thuis.Mocht je ruimte te kort komen op je geheugenkaart, en is dat een reden om foto's ter plekke weg te gooien? Dan is het tijd voor een grotere geheugenkaart, of een tweede erbij.Er is nooit een goede reden te verzinnen om foto's direct van je camera te verwijderen. Bovendien mis je een leermoment als je dat toch doet.Hoe ga jij om met mislukte foto's? Blader je door je foto's op de camera om ze daar al weg te gooien, of wacht je daarmee tot je eenmaal thuis bent en de foto's op je computer kunt bekijken?Laat in een reactie onder dit bericht weten hoe jij dat doet en waarom. Ik kijk uit naar je reactie.Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 100 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Ik heb een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 50 euro korting en ontvang gratis het boek De Fotografiebijbel thuis.In dit boek ontdek je 105 tips voor fascinerende foto's. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je nu ookop de cursussen!