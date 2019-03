Tip over sportfotografie in de avond

We kregen een brandende vraag binnen van Devlin Jacobs en die luidt als volgt:



Mijn kids voetballen. Snelle sport. Overdag red ik me daar goed mee. Maar de avond. Ik fotografeer op de sportstand en zal soms in en uit moeten zoomen.



Handmatig instellen is volgens mij dan niet te doen. De actie is al weg voordat de instelling gedaan is. Ik krijg of een korrelig beeld (de ruis) en de acties zijn een vage streep over de foto. Hoe kan ik dit nu oplossen zonder dat ik eerst alles moet instellen en de actie niet mis?