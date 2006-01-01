Tips voor het fotograferen van gebouwen

Tips voor het fotograferen van gebouwenmaandag 16 maart 2026, 20:02 door Nando Harmsen | 35x gelezen | 0 reacties
Hou je van het fotograferen van gebouwen? Dan weet je dat omhoog fotograferen niet altijd de gewenste foto oplevert. Verticale lijnen komen schuin in beeld. Dit zijn convergerende lijnen. Voorkomt ze, of maak er gebruik van.
Gebouwen zijn altijd groter dan jij. Logisch, want anders kan je niet naar binnen. Zet je ze op de foto, dan moet je vaak groothoek gebruiken en omhoog fotograferen. De verticale lijnen van het gebouw convergeren naar een verdwijnpunt.
Dit ligt niet aan het objectief, maar het is een natuurlijke perspectiefvertekening. Je kan en moet als fotograaf wel rekening houden met dit effect. Maak er gebruik van, of voorkomt het. Dat laatste is niet altijd mogelijk. Toch heb je veel controle.
1. Neem afstand
Door meer afstand te nemen hoef je niet langer omhoog te fotograferen. Je kan zelfs een iets langer brandpunt kiezen. Je kan de onderlinge verhoudingen met de omgeving dichter bij elkaar brengen.
Hoe ver je moet gaan staan hangt af van de hoogte van het gebouw, en je brandpunt (natuurlijk). Je moet dan wel de ruimte hebben om afstand te nemen. Is dat niet het geval, dan ben je toch verplicht om omhoog te fotograferen.
2. Tilt-shift-objectief
De shift-functie van een tilt-shift objectief kan voorkomen dat je de camera omhoog moet richten. Je verschuift het objectief omhoog ten opzichte van de sensor. Zo blijven verticale lijnen verticaal.
Toch is een tilt-shift-objectief geen heilige graal. Je moet ook hier niet al te dichtbij gaan staan, want er blijft altijd een vorm van vertekening. Iets wat verder weg is komt kleiner in beeld dan wat dichterbij is.
Is het gebouw hoog, dan is de top verhoudingsgewijs veel verder weg dan de bodem. Dat zie je. Een tilt-shift-objectief is het meest effectief wanneer je toch voldoende ver van het gebouw staat.
3. Recht zetten met software
Je kan perspectiefvertekening corrigeren met software. Lijnen die naar het verdwijnpunt lopen kan je recht zetten. Tot op zeker hoogte. Lopen de lijnen te schuin, dan kloppen de verhoudingen niet meer.
Omdat je de foto vervormt is extra groothoek essentieel. Je verliest namelijk delen van de foto bij deze correctie. Ook hier geldt, het werkt het beste als de correcties niet al te groot zijn.
4. Panorama
Heb je niet voldoende groothoek, of weet je dat je té veel beeld verliest bij perspectiefcorrectie? Dan is een panorama een mogelijke oplossing. Hiermee maak je de beeldhoek die je fotografeert groter dan dat van het objectief.
Maar pas ook hier op dat je niet al te dichtbij staat. Door de rotatie van de camera kunnen nu de horizontale lijnen een kromme gaan vormen. Je moet voldoende ver af gaan staan om dat te voorkomen.
5. Omarm de convergerende lijnen
Alle verticale lijnen proberen recht te houden kan een steriele foto opleveren. Je kan echter ook de convergerende lijnen gebruiken om emotie op te roepen. De perspectiefvertekening kan benadrukken hoe groot het gebouw is.
Juist door de lijnen die naar het verdwijnpunt lopen kan je door de foto overweldigd worden door de grootte en de hoogte. Het schept een gevoel van een indrukwekkend gebouw. Het laat de werkelijke wereld zien.
6. Niet alles in één foto
Waarom wil je het gebouw helemaal in beeld brengen? Stel jezelf die vraag. Misschien is het boeiender om delen van het gebouw te fotograferen. Misschien zijn er reflecties waar je gebruik van kan maken. Vormen, contrasten.
Maak gebruik van de lijnen, convergeren of niet. Kijk naar details. Speel met de hoek waaronder je de camera houdt,. Gebruik ook een teleobjectief om alle dingen die storend kunnen werken buiten beeld te houden.
7. Lange sluitertijden (of niet)
Heb je last van mensen in beeld? Gebruik dan een lange sluitertijd zodat ze niet zichtbaar worden. Belicht een minuut of veel langer. Dit kan ook een leuk effect hebben in de lucht, met voorbij drijvende wolken.
Of maak juist gebruik van de mensen, waarmee het gebouw tot leven komt. De mens is immers een essentieel onderdeel van het dagelijks gang van zaken rond het gebouw. Kijk wat het beste bevalt, of probeer beiden.
Andere tips?
Dit zijn natuurlijk maar een aantal tips die kunnen helpen met het fotograferen van gebouwen. Ben jij een fotograaf die graag gebouwen in beeld brengt? Laat weten welke tip jij hebt en wat voor resultaat dat oplevert.
Meer weten over architectuurfotografie?
Volg dan de cursus Architectuurfotografie van Jan Paul Mioulet.
In deze cursus ontdek je de wereld van de architectuurfotografie samen met architectuurfotograaf Jan Paul Mioulet. Je gaat samen met ons op pad door Arnhem en je fotografeert gebouwen zoals Rozet en het Provinciehuis van Gelderland.
Je kunt deze en andere cursussen twee weken lang volgen met een gratis proeflidmaatschap.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
