Vuistregel: Centrale compositie

Met zo'n prachtige lucht én reflectie wijk je af van de regel van derden en plaats je de horizon mooi in het midden

Vaak is een centrale plaatsing inderdaad statisch of saai vanwege het gebrek aan spanning. Maar een centrale compositie is niet per definitie fout. Denk aan een macro-opname van een spin waarbij zijn acht poten denkbeeldige lijnen naar een centrum vormen.Bij zo'n foto werkt een centrale compositie juist heel goed. Evenals wanneer een onderwerp beeldvullend is.