Waarom ik nooit een statief gebruik

Voor het type projecten waar ik aan werk, is een statief best logisch: alle lijnen zijn kaarsrecht in mijn stedelijke landschappen. En toch weiger ik mijn camera op een statief te schroeven. Wel heb ik alternatieven gevonden die voor mij prima werken. Hieronder wat tips voor wie ook graag mobiel blijft.



Thuis heb ik maarliefst drie statieven liggen. Ze leiden een waardeloos leven: hoogstens neem ik er eentje mee omdat… nouja, je weet maar nooit. IJdele hoop, want een statief verlaat mijn auto nooit.





Hoe ik ooit wel begon met een statief

In 2013 moest ik met statief fotograferen als onderdeel van een fotografieopleiding. Ik kreeg de opdracht om met een flitser te werken en drie ruimtes te belichten in een andere kleur. Dat moest dan te zien zijn in één foto, zonder te Photoshoppen.Ik denk dat daar mijn trauma is ontstaan.Urenlang rende ik met die flitser van kamer naar kamer, mezelf tot wanhoop drijvend. Hieronder zie je het – veel te donkere – resultaat waarmee ik mezelf noodgedwongen tevreden stelde: