Een tip voor gebruik van teleobjectieven op een balhoofd

De grote RF200-800mm op een balhoofd is niet ideaal voor de balans. Daar kan beter een schommelkop voor gebruikt worden. Dan moet je die wel hebben.

In een ideale wereld zou je een statief met schommelkop hebben voor enorme tele-objectieven. Daarbij een statief met driewegkop (al dan niet geared) voor bijvoorbeeld architectuurfotografie, en een statief met balhoofd dat makkelijk op reis mee kan.Of je gebruikt al die gespecialiseerde statiefkoppen op hetzelfde statief, maar dat betekent dat je continu moet wisselen van statiefkop. Als dat geen probleem is, is dat een goede oplossing.Een balhoofd is wat dat betreft heel multifunctioneel, waardoor het een perfecte keuze is voor wie maar een enkele statiefkop wil gebruiken. Maar met name bij grote zware teleobjectieven kan het topzwaar worden waardoor het niet meer zo prettig balanceert.Hoewel een balhoofd een ongekende bewegingsvrijheid biedt, werkt het bij grote teleobjectieven in het nadeel. Zeker wanneer je een onderwerp moet volgen is dat verre van ideaal. Maar er is een oplossing voor zonder dat je er een extra aanschaf voor moet doen.Kantel het balhoofd 180 graden, en roteer de camera en objectief in tegengestelde richting in de statiefgondel. Zorg dat het balhoofd vrij te roteren is, en ontgrendel de panoramastand van het balhoofd. Nu heb je alle bewegingsvrijheid.Nu is de camera vrij omhoog en omlaag te draaien, en links en rechts. Bovendien is de camera met objectief in balans, dankzij de statiefgondel.