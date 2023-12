Wat is het beste: een balhoofd of een 3-wegkop

Een statief is onmisbaar wanneer het op stabiliteit aankomt. Het voorkomt dat je camera beweegt tijdens het maken van een foto. Er zijn een aantal manieren om je camera op statief te zetten. Een balhoofd is het meest gebruikte. Of is een 3-wegkop beter?



Laat ik vooraf al aangeven dat het niet zomaar een kwestie is van wat beter is. Het belangrijkste is, dat je camera stabiel en zonder risico op beweging vaststaat op een statief. De keuze tussen een balhoofd of een 3-wegkop is afhankelijk van hoe jij je statief gaat gebruiken.



In feite is de keuze heel eenvoudig. Een 3-wegkop is gericht op heel nauwkeurig werken en instellen. Een balhoofd is gericht op snel en flexibel werken en instellen.