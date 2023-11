De knop zwart-witomzetting indrukken is nooit genoeg

Soms zie ik zwart-wit foto's waarvan het duidelijk is dat die gemaakt is door de knop zwart-witomzetting in te drukken. Helaas is die foto dan ook nog vaak naast een kleurenversie geplaatst met die gevreesde vraag: wat is mooier.



Een kleurenfoto omzetten naar zwart-wit is een heel persoonlijke keuze. Die moet jij als fotograaf maken en het niet overlaten aan je volgers op Social Media of je vrienden. Wees niet onzeker over de keuze of je zwart-wit wilt of niet. Maak die keuze.



Heb je de keuze voor zwart-wit gemaakt, druk dan niet alleen die knop zwart-witomzetting in. Meestal komt dat neer op het verwijderen van de kleuren uit de foto, niets meer en niets minder. Dat levert in de vrijwel altijd een onge´nspireerde foto op.



Wil je een foto naar zwart-wit omzetten, doe dit dan met veel aandacht. Wat je vooral moet doen is spelen met de kleurkanalen in je fotobewerkingsprogramma. Kleuren gebruiken voor zwart-wit klinkt vreemd, maar het geeft je ongekend veel mogelijkheden.



Als voorbeeld heb ik een veld met klaprozen gekozen. In kleur levert dit een aardig contrast op tussen groen en rood. De foto is in de kleurenversie verder niet bijster interessant. Het is een veld met klaprozen, niets meer en niets minder. Kijk maar eens.