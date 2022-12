Wanneer gebruik je flitslicht en wanneer ledlicht?

De cijfers

Wat is het verschil tussen lumen en lux?

Terug naar de praktijk

Rozegeur en maneschijn?

Voor de techneuten onder jullie: als een ledlamp een CRI (Color Rendering Index) en TLCI (is hetzelfde als CRI maar dan speciaal getest voor camerasensoren) heeft van 90 of hoger, dan kun je ervan uitgaan dat de kleurweergave neutraal is.Hoe hoger deze CRI en TLCI-waarde, hoe minder kleurzweem dus. Van deze Forza 60B is de CRI/TLCI van 96/98.En gebruik ik voor het lightpainten zaklampen van 1000 lumen, deze Forza 60B levert met reflector bijna 14.000 lumen. Al staat dat in de specificaties in lux omschreven..... Met een fresnellens ervoor die het licht bundelt is dat zelfs nog meer, bijna 24.000 lumen.Lumen is de hoeveelheid licht die een lichtbron uitstraalt. Lux houdt rekening met de oppervlakte waarover het licht verspreid wordt.Een lichtbron van 1.000 lumen die 1 vierkante meter moet verlichten, verlicht die vierkante meter met 1000 lux. Dezelfde 1000 lumen, verspreid over 10 vierkante meter (dus op grotere afstand van dat oppervlak), verlicht die oppervlakte met slechts 100 lux.Tussen januari en mei gebruikte ik het continu licht van de Forza vooral in de studio en in het donker op bijvoorbeeld urbanlocaties. Vaak in combinatie met ledtubes (Pavotubes van Nanlite) die gekleurd licht geven zonder dat je hoeft te prutsen met kleurfilters, wel zo makkelijk!Tijdens onze meivakantie mocht ik, in opdracht van de eigenaar, het vakantiehuis waar we verbleven fotograferen.Doel: het plaatsen van informatieve en representatieve foto's van het huis op verhuursite Micazu. Mooi moment om de Forza ledlamp eens uit te proberen in ruimtes waar daglicht binnen valt!Ik werd positief verrast door het gemak van een ledlamp. Je ziet gelijk waar storende schaduwen achter bijvoorbeeld lampen vallen. Of waar je ledlamp spiegelt in de ramen of in bijvoorbeeld het tv-scherm.Iets wat je bij reportageflitsers pas achteraf ziet. Het licht gelijk op de goede plek kunnen zetten om schaduwen en/of spiegelingen te voorkomen, scheelt heel veel tijd.Bij het gebruik van flitsers maak je een aantal testfoto's om te bepalen hoeveel licht er uit die flitsers moet komen. Ook dat hoeft natuurlijk niet bij ledlampen, what you see is what you get.dat geldt ook voor kleurtemperatuur van het licht. In een handomdraai maak je het licht warmer of kouder. Dat kan natuurlijk ook in de nabewerking, maar als je dat al ter plekke kunt doen scheelt dat weer tijd achter je beeldscherm.Is er dan alleen maar positief nieuws te melden als het gaat om ledlampen versus flitsers? Het antwoord is nee, zeker niet.De Forza 60B en de inmiddels ook aangeschafte Forza 150 zijn handzaam en geven veel licht. Maar wil je buiten op een zomerse dag over het zonlicht heen komen, dan heb je (letterlijk) zwaardere ledlampen nodig.Daar horen ook zwaardere hulpmiddelen bij. Dat vind ik niet praktisch en dus kies ik bij shoots in de zon voor een handzame flitser. Flitsers winnen het nog altijd als het gaat om met compacte middelen heel veel licht kunnen leveren.Ander nadeel van ledlampen is dat het voor modellen niet fijn is om in het felle licht te kijken. Wil je het licht dus vanuit je camerastandpunt laten komen, dan is het handiger om een flitser te gebruiken.En natuurlijk kun je met ledlampen moeilijker de beweging van een onderwerp bevriezen. Bij een flitser is het simpel: je kunt in combinatie met een lange sluitertijd een korte flitsduur kiezen om zo bijvoorbeeld dansers, wielrenners, et cetera scherp op de foto te krijgen.In mijn studio zetten cursisten de sluitertijd zelfs op bulb en gebruiken ze de flitspuls die ik geef om waterdruppels uit een uiteenspattende ballon scherp op de foto te krijgen (de sluitertijd bleek uiteindelijk 8 seconden te zijn).