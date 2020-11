Wie inspireert jou en waarom?

Iedereen staat op de schouders van anderen. Maar op wiens schouders sta jj eigenlijk? Door wie laat je je inspireren, en waarom? Dat zegt wat over jouw eigen creatieve voorkeuren.



Daarom is het nuttig (en leuk) om eens aan de slag te gaan met al die types. Hieronder een handleiding daarvoor in 5 stappen.



Soms zie je in anderen weerspiegeld wat je zelf zou willen zijn of doen. Dat kunnen je vrienden zijn, of bekende mensen. Of nog breder: misschien is het wel een boek, lied of gebouw waar je enthousiast van wordt.



Ik heb onlangs eens bekeken wie mijn goeroes zijn, waarom ze dat zijn, en hoe dat mij kan helpen in mijn creatieve ontwikkeling.



Daarbij stelde ik geen kaders; iedereen mag op de inspiratielijst. Zelf ook hiermee aan de slag? Volg dan de volgende 5 stappen:





1. Schrijf op wie en wat jou inspireert

2. Benoem wat je in hen aantrekt

Pak wat post-its en een pen. Schrijf daarop alle mensen, films, kunstwerken en voor mijn part eenpansgerechten die jou inspireren. Gebruik voor iedere naam of ding een aparte post-it. Je hoeft er nog niet over na te denken, gewoon opschrijven wat je invalt.Zelf heb ik alleen mijn zogenaamde leermeesters opgeschreven. Er kwam een grote diversiteit aan namen bovendrijven: van schrijver Simon Carmiggelt tot natuurkundige Richard Feynman (die zelfs quantummechanica helder kon uitleggen) maar ook regisseur Alex van Warmerdam.Schrijf nu op iedere post-it een paar steekwoorden of zinnen die samenvatten waarom je die persoon / film / wat dan ook inspirerend vindt.