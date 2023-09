Gebruik geen lage ISO, maar de juiste ISO waarde

Bewegingsonscherpte door de een te lange sluitertijd. Dit is 1/13 seconde omdat het diafragma dicht gezet was voor een grote scherptediepte, de ISO op 100 stond.

De cursus aan de slag met belichting

Is een grote scherptediepte nodig? Dan moet je diafragma dicht gedraaid worden. Dit veroorzaakt een langere sluitertijd. Heb je geen statief bij je, of beweegt je onderwerp? Dan zal er bewegingsonscherpte ontstaan. Je lost dit alleen op met een hoge ISO waarde.De ISO is een onmisbare instelling voor een geslaagde foto. Het is ideaal als die laag gehouden kan worden, maar dat is niet per se de beste ISO waarde. Kies de ISO die zorgt voor een geslaagde foto, dat is de enige juiste ISO waarde.In de cursus Aan de slag met belichting vertel ik alles over het bereiken van een goed belichte foto.