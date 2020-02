High speed waterdruppels fotograferen

High speed fotografie

Waterdruppels fotograferen is een vorm van high speed fotografie. In tegenstelling tot wat de naam misschien suggereert is het niet de sluitertijd die bepalend is voor je foto.Voor een beetje scherpe druppel zou je met hele korte sluitertijden moeten gaan werken. En dan nog is het de vraag of dat lukt en je hebt zeker niet genoeg licht.De truc is om de druppel met flitslicht te bevriezen. Het enige wat je dan hoeft te doen is de studio te verduisteren en op de juiste tijd je reportageflitser te laten afgaan. Daarmee is het dan mogelijk de foto op minder dan een tienduizendste seconde te 'bevriezen'.