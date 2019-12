Hoe maak je een landschapsfoto die eruit ziet als een schilderij?

Lucht vervangen

Regelmatig terugkomen

Daarna in mijn voorraad “luchten” gezocht naar een passende foto van een lucht die wat meer karakter had dan de egaal blauwe die op de oorspronkelijke foto stond en deze aan de onderkant met behulp van het gum verlopend aanzienlijk lichter gemaakt.Deze lucht weer op het bovenste deel van het canvas geplaatst en voorzichtig verschoven tot hij precies paste. De helderheid aangepast en uiteindelijk van het geheel een laag gemaakt. Daarna is de kleurverzadiging een beetje, ongeveer 25%, verlaagd.Het klinkt nogal bewerkelijk, maar het is allemaal vrij simpel, vooral als je van tevoren al weet waar je naar toe wilt. Het moeilijkste was het zoeken van een tint over het gehele beeld. Constant maar een verschillende kleur uitproberen totdat het uiteindelijk een schilderij van zo'n anderhalve eeuw geleden leek qua tint.Daar ben ik uiteindelijk zo'n twee uur zoet mee geweest. De ene kleur er overheen, dan de andere, na even afstand nemen bleek dat toch nèt weer niet de juiste te zijn, weer een andere tint proberen en zo maar door. Iedere keer weer opnieuw, totdat het uiteindelijk wat leek. En dan moet je natuurlijk weer de helderheid ietsje corrigeren…Deze opname is geen toeval. Het is een kwestie van regelmatig op eenzelfde plaats terugkomen, het landschap “indrinken” totdat je de mogelijkheden en onmogelijkheden leert kennen. Zo maar ergens voor de eerste keer komen levert fotografisch meestal kwalitatief weinig op, pas als je er langere tijd bent ga je zien wat essentieel is en wat niet.Achteraf, maar dat is achteraf, maandag heb ik kennis gemaakt met Luminar. Dat was veel eenvoudiger geweest in de tussenliggende fase om de lucht in te passen. Maar dat was pas een dag nadat ik deze foto gepubliceerd had.