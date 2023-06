Wat is beter om te gebruiken? Lightroom of toch Photoshop?

Een foto verder bewerken dat wat Adobe Camera Raw kan, daar is Photoshop voor nodig. Of je dit vanuit Bridge opent of vanuit Lightroom, dat maakt helemaal niets uit.

Voor jpeg is het iets anders

Kies wat je het prettigste vindt

Meer weten over Lightroom?

Dit alles geldt voor raw bestanden. Maak je jpeg, en wil je die bewerken? Dan is Lightroom Classic waarschijnlijk veel eenvoudiger in het gebruik. Lightroom Classic behandelt de jpeg bestanden namelijk alsof het een raw bestand is.Jpeg bestanden openen via Bridge zal echter heel anders gaan. Omdat het geen raw bestand is, zal in ACR niet gebruikt worden. Open je meerdere jpeg foto's, dan zullen deze al losse bestanden in Photoshop geopend worden. Voor twee foto's is dat niet zo'n probleem. Open je er twintig, dan heb je twintig losse bestanden in Photoshop.Uiteindelijk maakt het voor raw bestanden helemaal niets uit welke manier je gebruikt. Er is geen verschil want je gebruikt in beide gevallen exact dezelfde programma's. Alleen de weg er naar toe verschilt.Welke programma's gebruik jij het liefst en waarom? Is het vanuit een bepaalde overtuiging, of omdat je het gewoon gewend bent? Vertel het in een reactie onder dit bericht.