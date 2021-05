3 Landschapsfotografietips die je niet vroeg genoeg kunt ontdekken

De drie tips van Andy:





1. Het gaat niet altijd om het licht

2. Het gaat niet om je apparatuur

3. Forceer het niet

101 Tips voor Luisterrijke Landschapsfoto's

Beginnende landschapsfotografen denken vaak dat je voor mooie landschapsfoto's alleen op pad kunt bij prachtig licht. Zo mis je echter veel kansen om mooie foto's te maken.Zelfs als je niet met prachtige foto's thuiskomt is het fotograferen toch altijd goed voor je als oefening. Met elk licht zijn mooie foto's te maken.Het is verleidelijk om steeds te kijken naar de nieuwste camera's, nieuwste objectieven en accessoires. Uiteindelijk gaat je foto niet om de resolutie of het dynamisch bereik.Je kunt met elke camera mooie foto's maken. Het belangrijkste is dat je jouw camera goed kent en weet hoe je de camera goed kunt gebruiken.Soms werkt een foto gewoon niet. Blijf niet te lang hangen bij de foto die je voor ogen had, maar zoek naar een ander onderwerp.Kijk vooral eerst goed rond voordat je aan de slag gaat met wat je vooraf in gedachten had. Wellicht is er een betere foto te vinden op dezelfde locatie die veel interessanter is.Wil jij graag weten hoe je perfecte landschapsfoto's kunt maken? In het boek De Landschapsbijbel geeft landschapsfotograaf Nando Harmsen je 101 tips om jouw landschapsfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die hij de afgelopen jaren als landschapsfotograaf heeft opgedaan.