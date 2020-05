7 creatieve en verrassend eenvoudig uit te voeren fotografie-ideeën

We hebben fotograaf Jordi Koalitic en zijn ideeŽn al eerder genoemd in het artikel: 10 ideeŽn om thuis uit te proberen. In dat eerdere artikel viel het al op dat hij super creatief is, maar hij maakt je ook nieuwsgierig over hoe hij het nou eigenlijk allemaal doet!



Video na video draagt hij leuke ideeŽn aan om eens uit te proberen met je camera. Een aantal ideeŽn zul je misschien al eerder ergens hebben gezien, maar de meeste ervan zijn toch uniek!