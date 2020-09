7 tips om diepte in je landschapsfoto's te krijgen

Voor wie liever leest dan kijkt, dit zijn de zeven tips die hij geeft.





1. Gebruik een groothoekobjectief

2. Zet iets in je voorgrond

3. Gebruik leidende elementen

4. Gebruik het verschil in grote

5. Gebruik lagen in je landschap

6. Gebruik mist om de diepte te benadrukken

7. Gebruik een kleine scherptediepte

Meer weten over landschapsfotografie?

Bij een groothoekobjectief komt alles wat dichtbij je objectief is, groot in beeld. Alles wat wat verder weg is wordt al snel heel klein. De diepte krijg je dus doordat je onderwerp heel prominent in beeld is en de achtergrond een beetje wegvalt doordat het allemaal zo klein wordt.Zorg dat je twee onderwerpen in je beeld zet. Iets vooraan in de voorgrond en iets wat iets verder weg staat. Door je voorgrond mee te nemen in je foto wordt de diepte duidelijk.Je kunt ook diepte maken door een lijn de kijker de foto in te laten leiden. Een (bos)pad kan daar heel goed voor gebruikt worden. Doordat je het pad van groot in de voorgrond naar klein in de achtergrond in de foto ziet, zie je ook de diepte.Wanneer je zowel in de voorgrond als in de achtergrond hetzelfde onderwerp hebt (zoals heide in het voorbeeld in de video), zie je door het verschil in grote ook de diepte. Vooraan zie je de heide groot, verder weg wordt het steeds kleiner.Je kunt ook diepte zichtbaar maken door lagen in het landschap zichtbaar te maken. Dus laat in je beeld elementen op verschillende lagen terugkomen. Bijvoorbeeld twee bomen die achter elkaar staan of -een klassiek voorbeeld- verschillende heuvels achter elkaar.Mist zorgt voor een mooi onderscheid tussen de voor- en achtergrond. Je kunt mist zo gebruiken als een laag (zoals in de vorige tip).Zijn laatste tip om diepte in een landschapsfoto duidelijk te maken, is door te fotograferen met een kleine scherptediepte. Dit effect wordt sterker als je camera dicht bij je onderwerp staat en de afstand tot de achtergrond groot is.Uiteraard helpt het ook om een groot diafragma te gebruiken, bijvoorbeeld f/4. De achtergrond wordt dan onscherp waardoor er ook veel diepte zichtbaar is in de foto.