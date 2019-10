Camera Rescue Project in Finland: Een vintage cameraparadijs

Het Camera Rescue Project is een Finse organisatie die zich inzet voor het bewaren van camera's voor toekomstige generaties. Hun verklaarde doel is om tegen de 2020 100.000 vintage camera's te vinden, te repareren en te 'redden'; En volgens de startpagina van het project zijn ze daarmee ongeveer halverwege.



En wie kan je beter bezoeken en rondleiden in hun thuisbasis in Finland dan Mathieu Stern, expert van zeldzame lenzen en liefhebber van vintage uitrusting?



Het begin van de video bestaat uit een rondleiding door de showroom van de Kamera Store waar camera's van het geredde Camera Rescue Project worden verkocht, voordat ze in de werkelijke ingewanden van het project duiken waar ze momenteel bezig zijn om ongeveer 2.000 oude camera's te repareren terwijl ze nog honderden andere ontvangen .



Uiteindelijk loopt Stern weg met een stel coole nieuwe "zeldzame lenzen" om deze te testen in Finland, maar dat wordt het onderwerp van een heel andere video.



Als je het Camera Rescue Project wilt bekijken en meer wilt leren over dit geweldige vintage cameraherstelbedrijf, bekijk dan de volledige video hierboven of bekijk This deep Die van Cameraville van eerder dit jaar.