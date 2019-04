De reactie van een kleurenblinde die voor het eerst kleur ziet

Als gevolg hiervan zien sommige kleuren (groen, geel, oranje, rood en bruin) er hetzelfde uit, terwijl anderen (blauw / paars en roze / grijs) moeilijk los van elkaar te onderscheiden zijn.



Nadat zijn artikel was gepubliceerd, werd David benaderd door EnChroma, een bekend bedrijf dat correctieglazen voor kleurenblinden produceert. EnChroma stuurde hem twee paar glazen (die elk ongeveer 270 tot 430 dollar kosten), en David wachtte tot hij op reis ging naar IJsland voordat hij ze voor de eerste keer probeerde.



Toen een vurige zonsondergang de hemel vulde met levendige kleuren, trok David de bril tevoorschijn en deed ze aan. In de video hierbovenkun je zien wat er vervolgens gebeurde.



Ik was meteen sprakeloos en kon me niet meer bewegen van wat ik zag, schrijft David bij Fstoppers. Meteen zag ik de oranje tinten door de lucht exploderen, toen begon ik het rijke roze te zien dat ik nog nooit eerder had gezien. Eindelijk draaide ik me om en zag het diep paarse en zachte roze aan de andere kant van de hemel.



Ik kon het niet helpen te denken dat dit niet echt kon zijn. No way dat ik mijn hele leven lang zoveel kleur had gemist!