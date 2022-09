Ferry's Challenge: natuurlijk licht versus flitslicht

Twee weken geleden werd de Fuijfilm X-H2 getoond aan de pers tijdens een evenement in het Openluchtmuseum Arnhem.



X-Photographer Ferry Knijn was ook aanwezig en daagde Fujifilm X-Photographer Maarten van der Voorde en Tjeerd Derkink uit voor de eerste Ferry's Fujifilm Photo Challenge.



Maarten is een echte natuurlijk licht fotograaf en Tjeerd maakt dan weer meestal gebruik van flitsers. De uitdaging was dan ook: wie maakt de mooiste foto? De natuurlijk licht fotograaf of de flitser.