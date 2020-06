Geparkeerde auto's lightpainten om creatief te blijven tijdens de lockdown

Ik voelde me super opgesloten en een beetje ongeïnspireerd tijdens de quarantaine, zegt Cox. Maar terwijl ik aan het wandelen was, zag ik een stel coole oude auto's in mijn omgeving staan. Toen kwam er een golf van creativiteit over me.



Onder normale omstandigheden zou Cox contact maken met de eigenaren van de auto's en locatieshoots opzetten, maar dat is geen optie met de lockdown in Californië. Dus besloot Cox om gewoon de auto's te fotograferen op de plek waar hij ze geparkeerd vond.



Ik zou 's nachts weer naar buiten gaan en dan lightpainten waar ze stonden, geen enscenering, geen overeenstemming, gewoon schieten", zegt Cox. 'Eén belichting voor de achtergrond en één voor de auto. Supersnel en slordig, maar tegelijkertijd superleuk.