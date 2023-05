Investeer in de dingen die voor een goede foto zorgen, niet in een camera

Fabrikanten brengen bijna elk jaar weer een nieuwe camera op de markt. Die belooft meer te kunnen en betere beelden te maken. Maar is dat wel zo. Deze video van Tin House Studio vertelt een ander verhaal, en adviseert om je geld aan andere dingen te besteden.



Het is heerlijk om de nieuwste camera in handen te krijgen. Ik weet het uit ervaring, hoewel ik elke keer die nieuwe camera weer terug moet sturen. Er zitten nieuwe functies op, nieuwe trucjes. Hij is nog sneller, heeft nog meer pixels, en het dynamisch bereik is weer een kwart stop groter.



In deze video van Tin House Studio wordt echter aangeraden om niet langer in een nieuwe camera te investeren. Dat is slechts een kastje dat de sensor bevat, en die sensor verandert door de jaren heen minder dan je denkt.



Waar moet je dan wel in investeren? Objectieven, flitslicht, lichtvormers, en dat soort dingen. En hij heeft een goed punt. Bekijk de onderstaande video maar eens.