Kleine outdoorcamera Ivy Rec van Canon op crowdfundingsite

DPReview schrijft dat het denkt dat de camera een goedkope point-en-shoot zou moeten zijn. Er zitten bijvoorbeeld geen schermfuncties op, daarvoor maak je met de camera een draadloze verbinding met een smartphone.



Op je smartphone installeer je een Canon-app waarmee je vervolgens een viewfinder kunt weergeven. Je kunt ook door een gat kijken om een beetje een idee te krijgen waarvan je een foto maakt.



Afgezien van het draaiwiel waarmee je bepaalde modussen in kunt stellen, zijn er geen andere manieren om de camera te bedienen. Je kunt hem vastklikken met een clipje en de behuizing is waterdicht.



Het is nog niet bekend wanneer de crowdfundingpagina live gaat en wanneer de camera de verkoop ingaat. Evenmin wat hij zal moeten gaan kosten.



