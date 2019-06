Van NASA mag je voor 50 miljoen fotograferen op het ISS

NASA heeft vandaag net aangekondigd dat het het Internationale Ruimtestation voor zowel toeristen als commerciële activiteiten zal openen. Hierdoor kunnen zowel innovatie als vindingrijkheid in de Verenigde Staten de economie laten opbloeien door vluchten in een lage baan om de aarde mogelijk te maken voor wie het kan betalen.



NASA zal gewone (ultra-rijke) mensen toestaan ​​om op privé astronauten missies naar het ISS te gaan en daar maximaal 30 dagen te blijven.



Twee van deze kortstondige missies zullen elk jaar worden toegestaan, en de eerste toerist kan al in 2020 naar boven gaan met een Amerikaans ruimteschip van SpaceX of Boeing dat is ontwikkeld onder het Commercial Crew Program van NASA.



Elke missie kost waarschijnlijk meer dan 50 miljoen dollar per toerist (betaald aan een particulier ruimtetoerismebedrijf), en NASA is van plan om ook nog eens 35.000 dollar af te troggelen voor elke nacht die een privéastronaut in de ruimte verblijft.



Die bezoekers zullen ook moeten voldoen aan zowel de medische standaarden van de NASA als aan de training- en certificatieprocedures van ISS voor ISS-bemanningsleden.



Maar terwijl je aan boord bent, zul je vermoedelijk in staat zijn om een ​​fotografie-genre uit te proberen dat maar weinigen ooit zullen ervaren!