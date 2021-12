Het Perfecte Plaatje; split-level en culinair bonaire

Vanavond werd het eerste deel van de finale van Het Perfecte Plaatje uitgezonden. Net zoals in de andere afleveringen moesten ook nu twee shoots gedaan worden. De eerste opdracht was een split-level foto van kite surfers en de tweede opdracht Culinair Bonaire.



De drie overgebleven deelnemers, Patrick, Georgina en Frits, mochten voor de finale naar Bonaire. Het wordt overigens de finale genoemd, maar aangezien er ook gewoon iemand afvalt zou je het ook als halve finale kunnen zien.





Split-level Kite surfing

De eerste opdracht op het mooie Bonaire was het maken van een split-level kite surfing foto. Met split-level wordt bedoeld het maken van een foto half onderwater en half bovenwater.Hiervoor schoten de BN'ers dit keer eens met een andere camera dan gebruikelijk, namelijk de Canon EOS 5D mark IV voorzien van een EF 16-35mm f/4 ultrawide objectief. Daar hadden ze een of ander vage reden voor, maar volgens mij was de reden vooral dat ze hier geschikte onderwaterbehuizingen voor hadden.De grote dome die op de onderwaterbehuizing zat zorgde ervoor dat het maken van een split-level mogelijk was. Het enige wat de kandidaten daarbij nog moesten doen was deze dome deels in het water te leggen.Zelf ook eens een split-level foto maken, maar dan op budget? Met behulp van vissenkom kom je een heel eind.Fotografe Noustha Koeckhoven was gastjury voor deze shoot. Ze woont tegenwoordig op Bonaire, dus was ook daadwerkelijk aanwezig om de kandidaten te helpen.