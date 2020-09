Verander je flitslicht in kunstmatig natuurlijk licht

Veel fotografen willen vaak alleen maar met natuurlijk licht fotograferen. Helaas is ook natuurlijk licht niet altijd ideaal. Het kan heel hard licht zijn, en momenten opleveren waarbij je liever niet fotografeert. Dan kan een flitser uitkomst bieden.



Maar daar gaat deze video van voedsel fotograaf Brandon Figureoa juist niet over. Hij legt in deze heel informatieve video perfect uit waar het mooie natuurlijke licht vandaan komt, en hoe je dit in een studio met eenvoudige middelen kunt imiteren.