Flitsfotografie tip: Creëer onscherpte met ND filters

Maud - f/1.4, 1/80s, 250 ISO @ 50mm

Door een ND-filter te gebruiken kun je toch met grootte diafragma's (klein getal) werken, ook als er veel licht aanwezig is. Zo kun je toch onder de flitssynchronisatietijd van je camera werken terwijl je wel mooie onscherpte in je beeld houdt.Kies niet de goedkoopste ND-filters, want die kunnen je beeld verslechteren. Een ND-filter die circa 3 stops tegenhoudt is vaak al voldoende, als je te sterke ND-filters gebruikt kun je moeite krijgen met je autofocus.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is ťťn van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.