Zo werkt beeldstabilisatie

Beeldstabilisatie zit tegenwoordig in bijna elke camera. Het helpt je om scherper foto's te maken bij langere sluitertijden. In deze video van Imaging Resource wordt uitgelegd hoe beeldstabilisatie eigenlijk werkt.



Dave spreekt daarvoor met Hisashi Takeuchi van Olympus die samen met hem de techniek in duikt. Het is best een technisch verhaal en de video is in het Engels en deels Japans met ondertiteling in het Engels.