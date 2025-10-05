Zo win je fotowedstrijden

Meer: Video
Om als fotograaf een beetje naam te maken helpt het als je fotowedstrijden gewonnen hebt. Maar dat is wellicht niet zo makkelijk als je denkt. Of wel? De Duitse architectuurfotograaf Albrecht Voss deelt in deze video 5 stappen hoe hij fotowedstrijden wint.
Hieronder de tips in het kort:
1. Kies een onderwerp dat je écht raakt
Werk aan iets waar je nieuwsgierigheid en energie vanzelf naartoe gaan. Dat zie je terug in je foto's en geeft je inzending karakter.
2. Vertaal je idee naar één helder beeldconcept
Bepaal vooraf de sfeer en aanpak (bijvoorbeeld mistig en minimalistisch) en blijf daarbij, zodat je serie één duidelijke richting heeft.
3. Bouw aan een herkenbare, consistente stijl
Maak keuzes in bewerking, kadrering en gereedschap (zoals een vast brandpunt, vast formaat) en houd die consequent vol. Dat oogt doelbewust en professioneel.
4. Denk in series, niet in losse foto's
Selecteer een klein aantal foto's die samen een verhaal vormen. Schrap doublures en vraag feedback om de reeks scherp te krijgen.
5. Vertel het verhaal achter je beelden
Schrijf een korte, persoonlijke toelichting/titel die uitlegt waarom dit project je boeit. Kies de categorie zorgvuldig; de juiste inzending vergroot je kans.
Neem jij wel eens deel aan fotowedstrijden? Wat is jouw ervaring van wat werkt en wat niet? Deel het in de reacties.
Meer weten over architectuurfotografie?
Volg dan de cursus Architectuurfotografie van Jan Paul Mioulet.
In deze cursus ontdek je de wereld van de architectuurfotografie samen met architectuurfotograaf Jan Paul Mioulet. Je gaat samen met ons op pad door Arnhem en je fotografeert gebouwen zoals Rozet en het Provinciehuis van Gelderland.
Je kunt deze en andere cursussen twee weken lang volgen met een gratis proeflidmaatschap.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
