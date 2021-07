Honden fotograferen kan een uitdaging zijn, maar is erg leuk om te doen. Dit is Sir James.

Hoe bewerk je een hondenfoto in Lightroom Classic

Op Photofacts Academy is een prachtige cursus te vinden over het fotograferen van je honden. Het stelt je in staat om je beste vriend op de mooiste manier in beeld te brengen.Daarna is het aan jou om die foto's tot een fantastisch eindresultaat te bewerken in je favoriete bewerkingssoftware.Ik kreeg een vraag over het bewerken van hondenfoto's van Rik Janssens: 'Dit is een vraag die niet zomaar beantwoord is. Een foto bewerken is iets wat op veel verschillende manier kan. Er komt eigen voorkeur en smaak bij kijken.