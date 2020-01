Slimme momenten om in 2020 een fotocamera te kopen

Internationale Dag van de Fotografie

Op 19 augustus is het de Internationale Dag van de Fotografie, let goed op welke fotowinkels of electronicawinkels hieraan mee doen.Het kan soms zijn dat ze inspelen op deze dag als marketingtruc, voor ons fotografen natuurlijk weer een ideaal moment om in te spelen op de kortingen die dan geboden worden.De black friday camera's zijn de leukste camera's om te kopen, vanwege de vaak uitzonderlijk hoge kortingen.Vaak zijn deze kortingen zo hoog, dat je soms dan wel even voor de deur van je favoriete winkel moet gaan kamperen (bij wijze van spreken) om te zorgen dat jouw camera nog beschikbaar is.Veel (online) winkels hanteren een op=op beleid. De datum is de vrijdag na Thanksgiving in de Verenigde Staten, dus voor 2020 is Black Friday op 27 november 2020.Na Blackfriday volgt Cybermonday , de kortingen die op BlackFriday gelden lopen door of zelfs omhoog op CyberMonday. Deze dag is de maandag na Blackfriday, dus in 2020 zal dit 30 november 2020 zijn.Daarnaast houden diverse webshops door het jaar heen regelmatig een sale. Als je weet wat je wil gaan aanschaffen, zorg dan dat je de websites regelmatig controleert.