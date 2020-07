Oude foto's automatisch verbeteren

Het systeem gebruikt de machine learning algoritmes van de app Remini (Android of iOs). Het resultaat is best indrukwekkend te noemen.



Behalve het verbeteren van de foto heeft de site ook de mogelijkheid om oude zwart-wit foto's eenvoudig in te kleuren.



Je kunt gratis een aantal foto's verbeteren met de site, maar ze worden dan wel voorzien van een MyHeritage logo. Wil je meer, dan kun je kiezen voor een betaald lidmaatschap. Uiteraard kun je dan ook de app overwegen (die ook betaalde functionaliteiten heeft).



