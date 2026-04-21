Nando Harmsen

De Sony World Photography Awards 2026 winnaar

dinsdag 21 april 2026, 14:41 door | 51x gelezen | 0 reacties

Op donderdag 16 april was de prijsuitreiking van de Sony World Photography Awards in London. De winnaars van de Professional Competition mochten hun prijzen in ontvangst nemen. Citlali Fabián ontving de prestigieuze Photographer of the Year 2026 award.

Namens Photofacts mocht ik dit jaar weer aanwezig zijn tijdens het event in hartje London. Behalve de gala-avond waar de winnaars bekend werden gemaakt, bezochten we de SWPA 2026 Exhibition in het Somerset House.

Uit de winnaars van de diverse categoriën in de Professional Competition werd Citlali Fabián, een visual artist uit de Yalalteca community in Mexico, gekozen als Photographer of the Year 2026. Ze won haar prijs voor de serie Bilha, Stories of my Sisters.

Citlali Fabián bij haar geëxposeerde werk in het Somerset House

Ze beschrijft haar serie als een middel om een precedent te scheppen door samen te werken met activisten en kunstenaars uit Zuid-Mexico, met name de staat Oaxaca. Het biedt een kijkje in de wereld waarin we leven en hoe hun rol en werk een impact en verandering teweegbrengen.

Citlali Fabián wil met de foto's uit dit project een kinderboek uitbrengen, met digitale illustraties die ze zelf maakt. Fabián was één van de ontdekkingen tijdens het Fotofest 2018 Biennale. Ze is eerder awarded door Magnum Foundation, National Geographic Society en Arts Council England.

Hieronder staan alle winnaars van de Professional Competition op een rijtje.

ARCHITECTURE & DESIGN


Copyright: © Joy Saha, Bangladesh, Winner, Professional Competition, Architecture & Design, Sony World Photography Awards 2026

WINNER: Joy Saha (Bangladesh)
2nd Place: André Tezza (Brazil)
3rd Place: Chen Liang (China Mainland)

CREATIVE


Copyright: © Citlali Fabián, Mexico, Photographer of the Year, Professional Competition, Creative, Sony World Photography Awards 2026

WINNER: Citlali Fabián (Mexico)
2nd Place: Pablo Ramos (Mexico)
3rd Place: Ben Brooks (United Kingdom)

DOCUMENTARY PROJECTS


Copyright: © Santiago Mesa, Colombia, Winner, Professional Competition, Documentary Projects, Sony World Photography Awards 2026

WINNER: Santiago Mesa (Colombia)
2nd Place: Colin Delfosse (Belgium)
3rd Place: Alexandre Bagdassarian (France)

ENVIRONMENT


Copyright: © Isadora Romero, Ecuador, Winner, Professional Competition, Environment, Sony World Photography Awards 2026

WINNER: Isadora Romero (Ecuador)
2nd Place: Matteo Trevisan (Italy)
3rd Place: Shane Hynan (Ireland)

LANDSCAPE


Copyright: © Dafna Talmor, United Kingdom, Winner, Professional Competition, Landscape, Sony World Photography Awards 2026

WINNER: Dafna Talmor (United Kingdom)
2nd Place: Andreas Secci (Germany)
3rd Place: Michael Blann (United Kingdom)

PERSPECTIVES


Copyright: © Seungho Kim, Korea, Republic Of, Winner, Professional Competition, Perspectives, Sony World Photography Awards 2026

WINNER: Seungho Kim (Korea, Republic Of)
2nd Place: Hayate Kurisu (Japan)
3rd Place: Fredrik Lerneryd (Sweden)

PORTRAITURE


Copyright: © Jean-Marc Caimi & Valentina Piccinni, Italy, Winner, Professional Competition, Portraiture, Sony World Photography Awards 2026

WINNER: Jean-Marc Caimi & Valentina Piccinni (Italy)
2nd Place: Marisa Reichert (Germany)
3rd Place: Federico Borella (Italy)

SPORT


Copyright: © Todd Antony, New Zealand, Winner, Professional Competition, Sport, Sony World Photography Awards 2026

WINNER: Todd Antony (New Zealand)
2nd Place: Morgan Otagburuago (Nigeria)
3rd Place: Rob Van Thienen (Belgium)

STILL LIFE


Copyright: © Vilma Taubo, Norway, Winner, Professional Competition, Still Life, Sony World Photography Awards 2026

WINNER: Vilma Taubo (Norway)
2nd Place: Gargi Sharma (India)
3rd Place: Daniele Vita (Italy)

WILDLIFE & NATURE


Copyright: © Will Burrard-Lucas, United Kingdom, Winner, Professional Competition, Wildlife & Nature, Sony World Photography Awards 2026

WINNER: Will Burrard-Lucas (United Kingdom)
2nd Place: Anita Pouchard-Serra (Argentina)
3rd Place: Wolfgang Dürr (Germany)

De SWPA 2026 galerij en expositie


Meer over de winnaars en de shortlist galleries vind je op de website van Sony World Photography Awards. Mocht je in London zijn, dan kan je de expositie in het Somerset House tot 4 mei 2026 bezoeken. Meer info staat op de website.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

