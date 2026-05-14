Sony brengt de A7R VI uit en een nieuwe 100-400mm G-master

Productaankondiging
Sony brengt de A7R VI uit en een nieuwe 100-400mm G-masterdonderdag 14 mei 2026, 14:41 door Nando Harmsen | 73x gelezen | 0 reacties
Sony heeft de opvolger van de Alpha 7 uit de R serie aangekondigd. De A7R VI krijgt meer resolutie en bevat verbeteringen ten opzichte van de voorganger. De fabrikant heeft ook een professionele FE 100-400mm zoom aangekondigd, met een vast diafragma over het hele bereik.
De Sony A7R VI heeft een groot aantal verbeteringen ten opzichte van de voorganger gekregen. De camera heeft een nieuwe BSI stacked sensor van 66,8 miljoen pixels en een snellere uitlezing van de sensor.
Rolling shutter effecten zijn door de verbeterde uitlees snelheid minder aanwezig. Bovendien is de serie opnamesnelheid veel groter. Met 30 beelden per seconde en pre-capture is de camera in staat tot het vastleggen van actie.
De camerabody is ergonomisch verbetert en bevat lichtgevende knoppen. Daarmee is de camera eenvoudiger te bedienen in het donker. De RM3 (recal memory) knop op het PSAM wiel is vervangen door een nieuwe uitgebreidere functiemogelijkheid.
De A7R VI krijgt een nieuwe NP-SA100 batterij met een hogere capaciteit. Dit heeft wel als consequentie dat de oude batterijen die Sony tot dusver gebruikt heeft niet in deze camera passen.
Samen met de Sony A7R VI is ook een nieuwe FE 100-400mm f/4,5 GM aangekondigd. Dit objectief heeft een vast diafragma over het hele bereik. Dit objectief is een uitbreiding op het assortiment en zal naast de welbekende FE 100-400mm f/4-5,6 GM bestaan.
De autofocus van dit objectief is ongeveer 3x zo snel vergeleken met het bestaande 100-400mm GM objectief. Het heeft bovendien volledig interne zoom.
De Sony A7R VI zal vanaf juni 2026 beschikbaar zijn voor een adviesbedrag van ongeveer 5100 euro. De FE 100-400mm f/4,5 GM TC heeft een adviesbedrag van 5000 euro.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
