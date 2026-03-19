Nationale en regionale winnaars van SWPA 2026 zijn aangekondigd

Meer: Wedstrijden
Nationale en regionale winnaars van SWPA 2026 zijn aangekondigddonderdag 19 maart 2026, 16:32 door Nando Harmsen | 49x gelezen | 0 reacties
Met de aankomende Sony World Photography Awards 2026 in het vooruitzicht zijn er nu de nationale en regionale winnaars aangekondigd. Deze zijn gekozen uit de Open, Professional en Student competition.
De aangekondigde winnaars van deze categorieën zullen een plek krijgen in de tentoonstelling die op 17 april geopend wordt in het Somerset House in London. Onder de professional competition vallen dit jaar the Latin American Professional Award, Japan National Award en India National Award.
De Latin American Professional Award is gewonnen door Citlali Fabian (Mexico) voor de foto "Bilha, Stories of my Sisters." María Fernanda García Freire (Ecuador) heeft een eervolle tweede plaats behaalt en André Tezza (Brazil) is derde geworden.
Voor de Japan National Award heeft Hayate Kurisu de eerste plaats in de wacht gesleept voor de serie "Living Photographs". De winnaar van de India National Award is Avijit Ghosh voor de serie "Keepers of
Mangroves."
In de European Student Competition heeft Teresa Halbreiter (Germany, University of Applied Sciences Hamburg) gewonnen voor de serie Stillgestanden
De overall winnaars voor de Student, Youth, Open en Professional competitions worden bekend gemaakt op 16 april 2026 in London. Meer informatie over SWPA 2026 en de winnaars is te vinden op worldphoto.org.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers.
