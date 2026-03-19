Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Wedstrijden

Nando Harmsen

Nationale en regionale winnaars van SWPA 2026 zijn aangekondigd

donderdag 19 maart 2026, 16:32 door | 49x gelezen | 0 reacties

Met de aankomende Sony World Photography Awards 2026 in het vooruitzicht zijn er nu de nationale en regionale winnaars aangekondigd. Deze zijn gekozen uit de Open, Professional en Student competition.

De aangekondigde winnaars van deze categorieën zullen een plek krijgen in de tentoonstelling die op 17 april geopend wordt in het Somerset House in London. Onder de professional competition vallen dit jaar the Latin American Professional Award, Japan National Award en India National Award.

De Latin American Professional Award is gewonnen door Citlali Fabian (Mexico) voor de foto "Bilha, Stories of my Sisters." María Fernanda García Freire (Ecuador) heeft een eervolle tweede plaats behaalt en André Tezza (Brazil) is derde geworden.

Citlali Fabian, Mexico, Winner, Latin America Professional Award, Sony World Photography Awards 2026

Citlali Fabian, Mexico, Winner, Latin America Professional Award, Sony World Photography Awards 2026

Maria Fernanda Garcia Freire, Ecuador, 2nd Place, Latin America Professional Award, Sony World Photography Awards 2026

Andre Tezza, Brazil, 3rd Place, Latin America Professional Award, Sony World Photography Awards 2026

Voor de Japan National Award heeft Hayate Kurisu de eerste plaats in de wacht gesleept voor de serie "Living Photographs". De winnaar van de India National Award is Avijit Ghosh voor de serie "Keepers of
Mangroves."

Hayate Kurisu, Japan, Winner, Japan National Award, Sony World Photography Awards 2026

Hayate Kurisu, Japan, Winner, Japan National Award, Sony World Photography Awards 2026

Avijit Ghosh, India, Winner, India National Award, Sony World Photography Awards 2026

Avijit Ghosh, India, Winner, India National Award, Sony World Photography Awards 2026


In de European Student Competition heeft Teresa Halbreiter (Germany, University of Applied Sciences Hamburg) gewonnen voor de serie Stillgestanden

Teresa Halbreiter, Germany, Winner, European Student Award, Sony World Photography Awards 2026

Teresa Halbreiter, Germany, Winner, European Student Award, Sony World Photography Awards 2026

De overall winnaars voor de Student, Youth, Open en Professional competitions worden bekend gemaakt op 16 april 2026 in London. Meer informatie over SWPA 2026 en de winnaars is te vinden op worldphoto.org.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

40.281 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord