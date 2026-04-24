Joel Meyerowitz ontvangt Outstanding Contribition to Photography award

Joel Meyerowitz ontvangt Outstanding Contribition to Photography awardvrijdag 24 april 2026, 15:51 door Nando Harmsen | 36x gelezen | 0 reacties
Elk jaar tijdens de Sony World Photography Awards wordt een fotograaf geëerd voor zijn of haar bijdrage aan de fotografie. In 2026 is fotograaf Joel Meyerowitz gekozen voor zijn Outstanding Contribution to Photography.
'I'am honoured to be selected as this year’s Outstanding Contribution to Photography recipient. The photographs I have made over the years show the world as I see it, and the moments of beauty, humour and fun that can be found everywhere, if we take the opportunity to look.
I hope this exhibition will encourage visitors to look again at their surroundings and engage with all of the life that unfolds around them.'
Joel Meyerowitz (NY, 1939) is een award-winning fotograaf waarvan het werk in meer dan 350 musea en gallerijen over de hele wereld geëxposeerd is. Hij heeft 57 boeken gepubliceerd en wordt gezien als een pionier in de wereld van kleurenfotografie.
Tijdens het interview in de National Gallery in London vertelt hij met passie over zijn fotografie, en hoe hij zijn eerste fotorolletjes kocht waarmee zijn carrière is gestart. Fotografie is voor hem het vangen van het moment.
Hij heeft vanuit de rijdende auto gefotografeerd tijdens een roadtrip door Europa. Hij vertelt hoe een foto kan leiden tot onverwachte vriendschappen. Meyerowitz fotografeerde op Ground-Zero na 9-11.
Zijn werk is nu tijdens SWPA 20276 te bewonderen in het Somerset House in London. Of bezoek zijn website www.joelmeyerowitz.com.
Meer over Joel Meyerowitz, samen met de SWPA 2026 winnaars en de shortlist galleries vind je op de website van Sony World Photography Awards. Mocht je in London zijn, dan kan je de expositie in het Somerset House tot 4 mei 2026 bezoeken. Meer info staat op de website.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
