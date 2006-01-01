Finalisten Sony World Photography Awards 2026 bekendgemaakt

Meer: Wedstrijden
Finalisten Sony World Photography Awards 2026 bekendgemaaktdonderdag 5 maart 2026, 17:17 door Elja Trum | 60x gelezen | 0 reacties
De organisatie achter de Sony World Photography Awards heeft de finalisten en de shortlist bekendgemaakt van de Professional-competitie van 2026.
Deze wedstrijd behoort tot de grootste en bekendste fotowedstrijden ter wereld en trekt jaarlijks honderdduizenden inzendingen. Voor de editie van dit jaar werden meer dan 430.000 foto’s uit ruim 200 landen en gebieden ingezonden.
De Professional-competitie richt zich op fotografen die een complete serie beelden presenteren rond één onderwerp. In totaal zijn er 30 finalisten, verdeeld over tien categorieën. Uit deze finalisten worden later de categorie-winnaars gekozen.
Eén van hen wordt uiteindelijk uitgeroepen tot Photographer of the Year, een titel die wordt bekendgemaakt tijdens een gala op 16 april 2026 in Londen. De winnaar ontvangt onder andere 25.000 dollar prijzengeld, Sony-apparatuur en een solo-presentatie op de tentoonstelling van volgend jaar.
Grote variatie aan onderwerpen
De geselecteerde projecten laten volgens de jury zien hoe fotografie een krachtig middel kan zijn om verhalen te vertellen. Juryvoorzitter Monica Allende benadrukt dat veel series draaien om menselijke ervaringen en kleine momenten van veerkracht en verbondenheid in het dagelijks leven.
De finalisten zijn verdeeld over tien categorieën, waaronder Architecture & Design, Documentary Projects, Landscape, Portraiture, Sport en Wildlife & Nature.
In de categorie Sport is bijvoorbeeld de Belgische fotograaf Rob Van Thienen finalist met zijn serie It’s a Dog’s Life, waarin hij trainingen van windhonden vastlegt terwijl ze een mechanisch konijn achtervolgen op de renbaan.
Ook in andere categorieën komen uiteenlopende onderwerpen voorbij: van architectuur in Bangladesh en Braziliaanse buurtwinkels tot camera-trap beelden van wilde dieren in Kenia.
Belgische en Nederlandse fotografen
Naast finalist Rob Van Thienen staat ook de Belgische fotograaf Colin Delfosse op de shortlist in de categorie Documentary Projects. Zijn serie Restitution onderzoekt de geschiedenis en het debat rond Afrikaanse maskers die tussen Congo en België circuleren.
Daarnaast is er ook een Nederlandse naam op de shortlist: Peter Lipton. Hij staat vermeld in de categorie Architecture & Design. Hoewel de shortlist geen garantie is op een prijs, betekent het wel dat zijn werk tot de opvallendste inzendingen van de competitie behoort.
Tentoonstelling in Londen
Een selectie van het werk van finalisten en shortlistfotografen zal vanaf 17 april tot en met 4 mei 2026 te zien zijn in Somerset House in Londen. Daarna reist de tentoonstelling doorgaans ook naar andere locaties wereldwijd.
De Sony World Photography Awards worden sinds 2007 georganiseerd door de World Photography Organisation en zijn inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke internationale graadmeter voor hedendaagse fotografie.
Wie benieuwd is naar meer projecten en beelden van de finalisten kan terecht op de website van de organisatie. Daar is een uitgebreid overzicht van alle geselecteerde fotografen te vinden.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Masterclass Naaktfotografie
vrijdag 3 april 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 4 plaatsen
Flitsen op Locatie
vrijdag 10 april 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 6 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 17 april 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 3 plaatsen
Ook interessant
-
Winnaars en shortlist van SWPA 2026 is bekend gemaakt
door Nando Harmsen
-
Sony lanceert de A7 V en de FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II
door Nando Harmsen
-
Joel Meyerowitz krijgt Outstanding Contribution to Photography 2026 award
door Nando Harmsen
-
Zondag 30 november: Sony Alpha Day 2025
door Elja Trum
-
Sony kondigt 100mm f/2.8 Macro G Master aan
door Elja Trum
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.303 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.