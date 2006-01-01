Finalisten Sony World Photography Awards 2026 bekendgemaakt

De organisatie achter de Sony World Photography Awards heeft de finalisten en de shortlist bekendgemaakt van de Professional-competitie van 2026.



Deze wedstrijd behoort tot de grootste en bekendste fotowedstrijden ter wereld en trekt jaarlijks honderdduizenden inzendingen. Voor de editie van dit jaar werden meer dan 430.000 foto’s uit ruim 200 landen en gebieden ingezonden.



De Professional-competitie richt zich op fotografen die een complete serie beelden presenteren rond één onderwerp. In totaal zijn er 30 finalisten, verdeeld over tien categorieën. Uit deze finalisten worden later de categorie-winnaars gekozen.



Eén van hen wordt uiteindelijk uitgeroepen tot Photographer of the Year, een titel die wordt bekendgemaakt tijdens een gala op 16 april 2026 in Londen. De winnaar ontvangt onder andere 25.000 dollar prijzengeld, Sony-apparatuur en een solo-presentatie op de tentoonstelling van volgend jaar.





Grote variatie aan onderwerpen

De geselecteerde projecten laten volgens de jury zien hoe fotografie een krachtig middel kan zijn om verhalen te vertellen. Juryvoorzitter Monica Allende benadrukt dat veel series draaien om menselijke ervaringen en kleine momenten van veerkracht en verbondenheid in het dagelijks leven.De finalisten zijn verdeeld over tien categorieën, waaronder Architecture & Design, Documentary Projects, Landscape, Portraiture, Sport en Wildlife & Nature.