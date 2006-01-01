Photofacts Academy

Elja Trum

Finalisten Sony World Photography Awards 2026 bekendgemaakt

donderdag 5 maart 2026, 17:17

De organisatie achter de Sony World Photography Awards heeft de finalisten en de shortlist bekendgemaakt van de Professional-competitie van 2026.

Deze wedstrijd behoort tot de grootste en bekendste fotowedstrijden ter wereld en trekt jaarlijks honderdduizenden inzendingen. Voor de editie van dit jaar werden meer dan 430.000 foto’s uit ruim 200 landen en gebieden ingezonden.

De Professional-competitie richt zich op fotografen die een complete serie beelden presenteren rond één onderwerp. In totaal zijn er 30 finalisten, verdeeld over tien categorieën. Uit deze finalisten worden later de categorie-winnaars gekozen.

Eén van hen wordt uiteindelijk uitgeroepen tot Photographer of the Year, een titel die wordt bekendgemaakt tijdens een gala op 16 april 2026 in Londen. De winnaar ontvangt onder andere 25.000 dollar prijzengeld, Sony-apparatuur en een solo-presentatie op de tentoonstelling van volgend jaar.

Grote variatie aan onderwerpen


De geselecteerde projecten laten volgens de jury zien hoe fotografie een krachtig middel kan zijn om verhalen te vertellen. Juryvoorzitter Monica Allende benadrukt dat veel series draaien om menselijke ervaringen en kleine momenten van veerkracht en verbondenheid in het dagelijks leven.

De finalisten zijn verdeeld over tien categorieën, waaronder Architecture & Design, Documentary Projects, Landscape, Portraiture, Sport en Wildlife & Nature.

Rob Van Thienen

© Rob Van Thienen, Belgium, Finalist, Professional Competition, Sport, Sony World Photography Awards

In de categorie Sport is bijvoorbeeld de Belgische fotograaf Rob Van Thienen finalist met zijn serie It’s a Dog’s Life, waarin hij trainingen van windhonden vastlegt terwijl ze een mechanisch konijn achtervolgen op de renbaan.

Ook in andere categorieën komen uiteenlopende onderwerpen voorbij: van architectuur in Bangladesh en Braziliaanse buurtwinkels tot camera-trap beelden van wilde dieren in Kenia.

Colin Delfosse

© Colin Delfosse, Belgium, Finalist, Professional Competition, Documentary Projects, Sony World Photography Awards

Belgische en Nederlandse fotografen


Naast finalist Rob Van Thienen staat ook de Belgische fotograaf Colin Delfosse op de shortlist in de categorie Documentary Projects. Zijn serie Restitution onderzoekt de geschiedenis en het debat rond Afrikaanse maskers die tussen Congo en België circuleren.

Daarnaast is er ook een Nederlandse naam op de shortlist: Peter Lipton. Hij staat vermeld in de categorie Architecture & Design. Hoewel de shortlist geen garantie is op een prijs, betekent het wel dat zijn werk tot de opvallendste inzendingen van de competitie behoort.

Peter Lipton

© Peter Lipton, Netherlands, Shortlist, Professional Competition, Architecture & Design, Sony World Photography Awards

Tentoonstelling in Londen


Een selectie van het werk van finalisten en shortlistfotografen zal vanaf 17 april tot en met 4 mei 2026 te zien zijn in Somerset House in Londen. Daarna reist de tentoonstelling doorgaans ook naar andere locaties wereldwijd.

De Sony World Photography Awards worden sinds 2007 georganiseerd door de World Photography Organisation en zijn inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke internationale graadmeter voor hedendaagse fotografie.

Wie benieuwd is naar meer projecten en beelden van de finalisten kan terecht op de website van de organisatie. Daar is een uitgebreid overzicht van alle geselecteerde fotografen te vinden.

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

Creatieve Technieken met Bart Siebelink
Portretfoto's Bewerken in Lightroom Classic

