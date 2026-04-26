Winnaars SWPA 2026 voor de student-, jeugd en open fotograaf van het jaar

Winnaars SWPA 2026 voor de student-, jeugd en open fotograaf van het jaarzondag 26 april 2026, 14:14 door Nando Harmsen | 63x gelezen | 0 reacties
Naast de Professional categorieën en de Photographer of the Year awards omvat SWPA 2026 ook winnaars voor de Open categorie, Student categorie en de Youth categorie. Deze winnaars worden tijdens het event in London ook in het zonnetje gezet.
In een eerder artikel kwamen de winnaars van de Professional categorieën uitgebreid aan bod. Daarnaast schreef ik kort over Joel Meyerowitz die gehuldigd werd wegens zijn 'Outstanding Contribution for Photography.'
Er zijn nog drie onderdelen van SWPA 2026 die nog niet genoemd zijn. Dit zijn de onderdelen van de Sony World Photography Awards waar vrijwel iedereen aan kan meedoen, waaronder de Open Photographer of the Year.
De Open Photographer of the Year 2026 is Elle Leontiev (Australia) geworden. Ze won haar prijs voor de foto van The Barefoot Volcanologist, een opvallend portret van Phillip Yamah. Het is een internationaal geaccepteerde, zelf-onderwezen vulkanoloog die op een vulkanische rotsbom staat. De foto is gemaakt op het eiland Tanna in Vanuatu.
Leontiev heeft een tijd in het dorp gewoond om het leven van deze mensen te zien en ervaren. Ze vertelde tijdens de opening van de expositie in het Somerset House hoe bijzonder dit leven is, en hoe de vulkaan een onderdeel is van het dagelijks leven.
De Student Photographer of the Year 2026 is Jubair Ahmed Arnob (Bangladesh, Counter Foto - A Center for Visual Arts) geworden. Zijn serie 'The Place Where I Used To Play', brengt het continu veranderend landschap van de Green Model Town in Dhaka, Bangladesh in beeld.
De Youth Photographer of the Year 2026 is Philip Kangas (Sweden, 16 years old). Hij ontving de award voor zijn foto 'Saving History from the Flames.' Het is een opvallend beeld van twee brandweermannen die kunst uit de Royal Academy of Fine Arts in Stockholm redden van een brand.
Meer over de SWPA 2026 winnaars en de shortlist galleries vind je op de website van Sony World Photography Awards. Mocht je in London zijn, dan kan je de expositie in het Somerset House tot 4 mei 2026 bezoeken. Meer info staat op de website.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 6 mei 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Naaktfotografie op Locatie
woensdag 27 mei 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 3 plaatsen
Flitsen op Locatie
woensdag 10 juni 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 8 plaatsen
Ook interessant
-
Joel Meyerowitz ontvangt Outstanding Contribition to Photography award
door Nando Harmsen
-
De Sony World Photography Awards 2026 winnaar
door Nando Harmsen
-
Nationale en regionale winnaars van SWPA 2026 zijn aangekondigd
door Nando Harmsen
-
Finalisten Sony World Photography Awards 2026 bekendgemaakt
door Elja Trum
-
Winnaars en shortlist van SWPA 2026 is bekend gemaakt
door Nando Harmsen
