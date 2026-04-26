Winnaars SWPA 2026 voor de student-, jeugd en open fotograaf van het jaar

zondag 26 april 2026, 14:14 door | 63x gelezen | 0 reacties

Naast de Professional categorieën en de Photographer of the Year awards omvat SWPA 2026 ook winnaars voor de Open categorie, Student categorie en de Youth categorie. Deze winnaars worden tijdens het event in London ook in het zonnetje gezet.

In een eerder artikel kwamen de winnaars van de Professional categorieën uitgebreid aan bod. Daarnaast schreef ik kort over Joel Meyerowitz die gehuldigd werd wegens zijn 'Outstanding Contribution for Photography.'

Er zijn nog drie onderdelen van SWPA 2026 die nog niet genoemd zijn. Dit zijn de onderdelen van de Sony World Photography Awards waar vrijwel iedereen aan kan meedoen, waaronder de Open Photographer of the Year.

Copyright: © Elle Leontiev, Australia, Open Photographer of the Year, Open Competition, Portraiture, Sony World Photography Awards 2026

De Open Photographer of the Year 2026 is Elle Leontiev (Australia) geworden. Ze won haar prijs voor de foto van The Barefoot Volcanologist, een opvallend portret van Phillip Yamah. Het is een internationaal geaccepteerde, zelf-onderwezen vulkanoloog die op een vulkanische rotsbom staat. De foto is gemaakt op het eiland Tanna in Vanuatu.

Elle Leontiev bij haar geëxposeerde foto in het Somerset House in London.

Leontiev heeft een tijd in het dorp gewoond om het leven van deze mensen te zien en ervaren. Ze vertelde tijdens de opening van de expositie in het Somerset House hoe bijzonder dit leven is, en hoe de vulkaan een onderdeel is van het dagelijks leven.

De Student Photographer of the Year 2026 is Jubair Ahmed Arnob (Bangladesh, Counter Foto - A Center for Visual Arts) geworden. Zijn serie 'The Place Where I Used To Play', brengt het continu veranderend landschap van de Green Model Town in Dhaka, Bangladesh in beeld.

Copyright: © Jubair Ahmed Arnob, Bangladesh, Student Photographer of the Year, Student Competition, Sony World Photography Awards 2026

De Youth Photographer of the Year 2026 is Philip Kangas (Sweden, 16 years old). Hij ontving de award voor zijn foto 'Saving History from the Flames.' Het is een opvallend beeld van twee brandweermannen die kunst uit de Royal Academy of Fine Arts in Stockholm redden van een brand.

Copyright: © Philip Kangas, Sweden, Youth Photographer of the Year, Youth Competition, Sony World Photography Awards 2026


Meer over de SWPA 2026 winnaars en de shortlist galleries vind je op de website van Sony World Photography Awards. Mocht je in London zijn, dan kan je de expositie in het Somerset House tot 4 mei 2026 bezoeken. Meer info staat op de website.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

Landschap en Compositie

Naaktfotografie op Locatie

Flitsen op Locatie

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Wedstrijden
home
Start je eigen fotografie website in 5 minuten
Cursus Natuurfotografie in Nederland met Rob Dijkstra

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers.

