Fotowedstrijd: hoe haal je er het meeste uit?

Organisator: Jouw fotowedstrijd is business

Fotograaf: Een fotowedstrijd is business

De kleine lettertjes: Welke rechten lever je in?

Praktijk: auteurs- en persoonlijkheidsrechten in fotowedstrijd reglement

Als organisator van een fotowedstrijd is de eerste stap om goed in kaart te brengen wat het doel is van de wedstrijd. Daarmee als uitgangspunt, ga je aan de slag met het bepalen van de wedstrijdvoorwaarden.Gaat het jou erom zoveel mogelijk goed beeldmateriaal te verzamelen dat kosteloos gebruikt kan worden voor je aankomende reclamecampagnes?Kies dan een fotothema dat relevant is voor je geplande campagne. Daarnaast is het handig om te regelen dat je de ingezonden foto's onbeperkt kunt gebruiken; zonder toestemming te vragen of een vergoeding aan te moeten bieden aan de fotograaf.Tot slot moet je de wedstrijd aantrekkelijk maken voor professionele fotografen, zodat je zo goed en uniek mogelijke beelden aangeleverd krijgt. Of je kunt juist beroepsfotografen uitsluiten, zodat andere inzenders nog meer het gevoel krijgen dat ze kunnen winnen.Wil je met de wedstrijd zoveel mogelijk persoonsgegevens verzamelen? Dan kun je beter mensen laten stemmen op foto's dan een jury samen te stellen. Zo kun je, naast de gegevens van de inzenders, ook de gegevens van de stemmers verzamelen!Het is dus belangrijk om een robuust en rechtsgeldig wedstrijdreglement te realiseren. Maak je geen zorgen; de meeste mensen lezen het reglement toch niet helemaal door.Je begrijpt waar ik heen ga: een fotowedstrijd wordt niet voor niets georganiseerd. En ook niet alleen om de fotograaf een plezier te doen. Het is als fotograaf dus verstandig om even stil te staan bij de vraag waarom de organisator de wedstrijd heeft uitgeschreven.Daar kun je achter komen door het reglement zorgvuldig door te lezen. Wat wordt er van je gevraagd? Waarmee word je geacht in te stemmen? In hoeverre wordt er van je verwacht je rechten over te dragen?Door je te verdiepen in de voorwaarden kun je de afweging maken of de kans op de prijs, de deelname wel waard is. Goed, het wedstrijdreglement: Waar moet je allemaal op letten?Even back to basics; als maker van de foto krijg je automatisch auteursrecht. Daarmee heb je het uitsluitend recht om de foto openbaar te maken en te verveelvoudigen.Als een ander de door jou gemaakte foto ook wil gebruiken, dan heeft diegene daarvoor jouw toestemming nodig. Je kunt in dat geval een vergoeding vragen voor het gebruik van jouw foto. Daarnaast heb je persoonlijkheidsrechten. Die beschermen je reputatie als maker van de foto.Persoonlijkheidsrechten zijn, onder andere; het recht om bezwaar te maken als je foto zonder naamsvermelding wordt gepubliceerd, onder de naam van een ander wordt gepubliceerd of als je foto wordt verminkt. Het auteursrecht kun je via een akte overdragen aan een andere partij.Persoonlijkheidsrechten kun je niet overdragen. Die behoud je zelfs nadat je het auteursrecht hebt overgedragen. Er zijn wel persoonlijkheidsrechten waar je afstand van kunt doen. Het recht op naamsvermelding bij de publicatie van jouw foto is daar bijvoorbeeld ťťn van.In het wedstrijdreglement lees je wat de fotowedstrijd organisator van jou als deelnemende fotograaf verlangt op het gebied van auteursrecht en persoonlijkheidsrechten.Bij veel fotowedstrijden staat er in het reglement dat het auteursrecht blijft bij de fotograaf en dat de fotograaf de organisator een licentie verleent voor het gebruik van de foto's. Daarover straks meer.Er zijn ook fotowedstrijd-organisatoren die het auteursrecht op je foto willen. Vaak staat er dan in het reglement dat je met het inzenden van de foto het auteursrecht over draagt aan de organisator. Gelukkig kan dat niet. De overdracht van auteursrecht moet met een akte worden geregeld.Je kunt niet enkel door deel te nemen aan een wedstrijd en door in te stemmen met algemene voorwaarden je auteursrecht overdragen. Er zijn organisaties die de boel op dit vlak wel tot in de puntjes hebben geregeld. Lees bijvoorbeeld eens dit pareltje: