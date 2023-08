Doe mee aan de Redline Challenge van Canon

Room to breathe (ruimte om te ademen) is de uitdaging. Het thema zegt het al, je moet teruggaan naar de basis van een minimalistische compositie maken. Dit lijkt makkelijk, maar het is een uitdaging. Er wordt beoordeeld op compositie, creativiteit en techniek. De prijs van deze wedstrijd is een Canon EOS R5 met RF 24-105mm f/4L IS USM.