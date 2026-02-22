Winnaars en shortlist van SWPA 2026 is bekend gemaakt

Sony World Photography Awards heeft de tien categoriewinnaars en de shortlist van de 2026 Open Competition gepubliceerd. Dit zijn de beste foto's van 2025, die zijn ingestuurd voor deze wedstrijd.



Het jaar 2026 is de negentiende editie van de Sony World Photography Awards, afgekort SWPA. Voor de open inzendingen zijn nu voor de tien categorieën de winnaars bekend gemaakt, en is de shortlist gepubliceerd.



Van deze tien winnaars wordt tijdens de gala ceremonie in London, op 16 april 2026, de Open Photographer of the Year bekend gemaakt. De foto's zullen van 17 april tot 4 mei tentoongesteld worden in het Somerset House in London.



Voor de SWPA 2026 zijn in totaal 430.000 foto's ingezonden. Er zijn deelnemers uit maar liefst 200 landen en gebieden. De winnaar van de Open Photographer of the Year zal een prijs van $5000 ontvangen, samen met een camera en selectie objectieven.



De winnaars uit de 2026 Open Competition zijn:



ARCHITECTUUR

Markus Naarttijärvi (Zweden) voor zijn foto van de papiermolen in Obbola, Zweden, omringt door lagen van schaduwen, beton en wolken, op een donkere novemberavond.



