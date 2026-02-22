Photofacts Academy

Winnaars en shortlist van SWPA 2026 is bekend gemaakt

zondag 22 februari 2026, 15:51 door | 59x gelezen | 0 reacties

Sony World Photography Awards heeft de tien categoriewinnaars en de shortlist van de 2026 Open Competition gepubliceerd. Dit zijn de beste foto's van 2025, die zijn ingestuurd voor deze wedstrijd.

Het jaar 2026 is de negentiende editie van de Sony World Photography Awards, afgekort SWPA. Voor de open inzendingen zijn nu voor de tien categorieën de winnaars bekend gemaakt, en is de shortlist gepubliceerd.

Van deze tien winnaars wordt tijdens de gala ceremonie in London, op 16 april 2026, de Open Photographer of the Year bekend gemaakt. De foto's zullen van 17 april tot 4 mei tentoongesteld worden in het Somerset House in London.

Voor de SWPA 2026 zijn in totaal 430.000 foto's ingezonden. Er zijn deelnemers uit maar liefst 200 landen en gebieden. De winnaar van de Open Photographer of the Year zal een prijs van $5000 ontvangen, samen met een camera en selectie objectieven.

De winnaars uit de 2026 Open Competition zijn:

ARCHITECTUUR
Markus Naarttijärvi (Zweden) voor zijn foto van de papiermolen in Obbola, Zweden, omringt door lagen van schaduwen, beton en wolken, op een donkere novemberavond.

3581 9725 MarkusNaarttijrvi Sweden Open Architecture 2026

Copyright: © Markus Naarttijärvi, Sweden, Winner, Open Competition, Architecture, Sony World Photography Awards 2026

CREATIEF
Siavosh Ejlali (Iran) voor Lost Hope, een zorgvuldige compositie van een portret, in scene gezet met symbolische elementen ter ere van Iraanse vrouwen.

3613 9757 SiavoshEjlali IranIslamicRepublicOf Open Creative 2026

Copyright: © Siavosh Ejlali, Iran, Islamic Republic Of, Winner, Open Competition, Creative, Sony World Photography Awards 2026

LANDSCHAP
J Fritz Rumpf (US) voor vormen en schaduwen in de woestijn, een studie van een geometrische compositie en de rijke warme kleuren van de Sossusvlei duinen in Namibië.

3625 9769 JFritzRumpf UnitedStates Open Landscape 2026

Copyright: © J Fritz Rumpf, United States, Winner, Open Competition, Landscape, Sony World Photography Awards 2026

LIFESTYLE
Vanta Coda III (US) voor het portret van Charlotte en Dolly, dat een jonge vrouw met haar koe laat zien terwijl ze samen rusten in een schuur om koel te blijven in de zomerse warmte van West Virginia in de US.

3661 9805 VantaCodaIII UnitedStates Open Lifestyle 2026

Copyright: © Vanta Coda III, United States, Winner, Open Competition, Lifestyle, Sony World Photography Awards 2026

BEWEGING
Franklin Littlefield (US) voor zijn foto met motion blur tijdens een punk rock concert in Providence, Rhode Island, US, en daarmee de dynamiek van het moment vangt.

3671 9815 FranklinLittlefield UnitedStates Open Motion 2026

Copyright: © Franklin Littlefield, United States, Winner, Open Competition, Motion, Sony World Photography Awards 2026

NATURAL WORLD & WILDLIFE
Klaus Hellmich (Duitsland) voor een foto van een blue arctic fox op het Varanger schiereiland in Noorwegen. De vos is gevangen in een storm en weerstaat dapper de wind en sneeuw.

3701 9845 KlausHellmich Germany Open NaturalWorldWildlife 2026

Copyright: © Klaus Hellmich, Germany, Winner, Open Competition, Natural World & Wildlife, Sony World Photography Awards 2026

OBJECT
Robby Ogilvie (UK) voor Colour Divides, dat de juxtaposition van een blauwe auto tegen fel groene en roze gebouwen van de Bo-Kaap wijk in Cape Town, Zuid-Africa.

3737 9881 RobbyOgilvie UnitedKingdom Open Object 2026

Copyright: © Robby Ogilvie, United Kingdom, Winner, Open Competition, Object, Sony World Photography Awards 2026

PORTRET
Elle Leontiev (Australië) for de Blootvoet Vulkanoloog, een opvallend portret van Phillip, een internationaal bekende, zelfonderwezen vulkanoloog die op een vulkanische rotsbom op het eiland Tanna, Vanuatu.

3757 9901 ElleLeontiev Australia Open Portraiture 2026

Copyright: © Elle Leontiev, Australia, Winner, Open Competition, Portraiture, Sony World Photography Awards 2026

STRAAT FOTOGRAFIE
Giulia Pissagroia (Italië) voor Between the Lines, een spontaan komisch zwart-witfoto van een familie bij Ørnevegen (Eagle Road), Noorwegen, dat de lollige gezichtsuitdrukkingen laat zien als ze het uitzicht laten zien.

3789 9933 GiuliaPissagroia Italy Open StreetPhotography 2026

Copyright: © Giulia Pissagroia, Italy, Winner, Open Competition, Street Photography, Sony World Photography Awards 2026

REIZEN
Megumi Murakami (Japan) voor een gloeiende foto die het levendige Abare Festival laat zien, waar mensen in de rivier springen bij gloeiende toortsen, een traditioneel feest dat al drie decennia in de Noto regio van Japan plaats vindt.

3813 9957 MegumiMurakami Japan Open Travel 2026

Copyright: © Megumi Murakami, Japan, Winner, Open Competition, Travel, Sony World Photography Awards 2026


Alle foto's zijn met toestemming geplaatst.

Nando Harmsen

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

