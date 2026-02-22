Winnaars en shortlist van SWPA 2026 is bekend gemaakt

Meer: Wedstrijden
Winnaars en shortlist van SWPA 2026 is bekend gemaaktzondag 22 februari 2026, 15:51 door Nando Harmsen | 59x gelezen | 0 reacties
Sony World Photography Awards heeft de tien categoriewinnaars en de shortlist van de 2026 Open Competition gepubliceerd. Dit zijn de beste foto's van 2025, die zijn ingestuurd voor deze wedstrijd.
Het jaar 2026 is de negentiende editie van de Sony World Photography Awards, afgekort SWPA. Voor de open inzendingen zijn nu voor de tien categorieën de winnaars bekend gemaakt, en is de shortlist gepubliceerd.
Van deze tien winnaars wordt tijdens de gala ceremonie in London, op 16 april 2026, de Open Photographer of the Year bekend gemaakt. De foto's zullen van 17 april tot 4 mei tentoongesteld worden in het Somerset House in London.
Voor de SWPA 2026 zijn in totaal 430.000 foto's ingezonden. Er zijn deelnemers uit maar liefst 200 landen en gebieden. De winnaar van de Open Photographer of the Year zal een prijs van $5000 ontvangen, samen met een camera en selectie objectieven.
De winnaars uit de 2026 Open Competition zijn:
ARCHITECTUUR
Markus Naarttijärvi (Zweden) voor zijn foto van de papiermolen in Obbola, Zweden, omringt door lagen van schaduwen, beton en wolken, op een donkere novemberavond.
CREATIEF
Siavosh Ejlali (Iran) voor Lost Hope, een zorgvuldige compositie van een portret, in scene gezet met symbolische elementen ter ere van Iraanse vrouwen.
LANDSCHAP
J Fritz Rumpf (US) voor vormen en schaduwen in de woestijn, een studie van een geometrische compositie en de rijke warme kleuren van de Sossusvlei duinen in Namibië.
LIFESTYLE
Vanta Coda III (US) voor het portret van Charlotte en Dolly, dat een jonge vrouw met haar koe laat zien terwijl ze samen rusten in een schuur om koel te blijven in de zomerse warmte van West Virginia in de US.
BEWEGING
Franklin Littlefield (US) voor zijn foto met motion blur tijdens een punk rock concert in Providence, Rhode Island, US, en daarmee de dynamiek van het moment vangt.
NATURAL WORLD & WILDLIFE
Klaus Hellmich (Duitsland) voor een foto van een blue arctic fox op het Varanger schiereiland in Noorwegen. De vos is gevangen in een storm en weerstaat dapper de wind en sneeuw.
OBJECT
Robby Ogilvie (UK) voor Colour Divides, dat de juxtaposition van een blauwe auto tegen fel groene en roze gebouwen van de Bo-Kaap wijk in Cape Town, Zuid-Africa.
PORTRET
Elle Leontiev (Australië) for de Blootvoet Vulkanoloog, een opvallend portret van Phillip, een internationaal bekende, zelfonderwezen vulkanoloog die op een vulkanische rotsbom op het eiland Tanna, Vanuatu.
STRAAT FOTOGRAFIE
Giulia Pissagroia (Italië) voor Between the Lines, een spontaan komisch zwart-witfoto van een familie bij Ørnevegen (Eagle Road), Noorwegen, dat de lollige gezichtsuitdrukkingen laat zien als ze het uitzicht laten zien.
REIZEN
Megumi Murakami (Japan) voor een gloeiende foto die het levendige Abare Festival laat zien, waar mensen in de rivier springen bij gloeiende toortsen, een traditioneel feest dat al drie decennia in de Noto regio van Japan plaats vindt.
Alle foto's zijn met toestemming geplaatst.
