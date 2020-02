Viktor Naumovski winnaar Steenbergen Stipendium 2019

Winnaars Steenbergen Stipendium Viktor Naumovski (links) en Jesper Boot (rechts) @ Fred Ernst

Viktor Naumovski Ė Standing in the Sun

Het Steenbergen Stipendium wordt jaarlijks uitgereikt aan een student van een van de vijf geaccrediteerde Nederlandse kunstacademies voor het beste fotografische afstudeerwerk.Viktor Naumovski studeerde vorig jaar af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij ontvangt van Steenbergen Stichting een stimuleringsprijs van 5000 euro.De publieksprijs ging naar Jesper Boot met het project 'Power'. Ook de jury was gecharmeerd van dit werk en gaf hem daarom een eervolle vermelding.Het werk van de winnaars en de drie andere genomineerden is nog tot en met 9 februari 2020 te zien in het Nederlands Fotomuseum, dat hiermee een podium geeft aan het fotografisch erfgoed van de toekomst.Met Standing in the Sun heeft Viktor Naumovski zijn publiek vanaf het allereerste moment bij de kladden.De korte film van tien minuten, een surrealistisch coming-of-age-verhaal over een Noord-Macedonische jongen en zijn familie tegen de achtergrond van een naoorlogs, uitgebeend Skopje, is een regelrechte knal voor de kop.