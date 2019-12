Winnaars National Geographic Fotowedstrijd nu te zien

George F. Mobley: Mont Saint-Michel, NormandiŽ, Frankrijk

Wereldfotografie

National Geographic Colors of the World toont de fascinerende beleving van kleur in fotografie. Hoe bepaalt kleur het karakter van de foto? Dit fenomeen wordt getoond in prachtige fotografie. Een wereld van kleuren omringt ons elke minuut van de dag en toch staan we hier zelden bij stil.In deze tentoonstelling besteden we aandacht aan perceptie, betekenis en symboliek van kleuren in onze wereld. Kleur kan ons kalmeren, kleur kan ons energie geven, kleur kan ons verbazen en iedereen heeft een favoriete kleur! En wat is de betekenis van kleur bij dieren?Colors of the World is een inspirerende tentoonstelling met prachtige, verbazingwekkende foto's die je op een andere manier naar onze planeet laten kijken. In deze tentoonstelling worden spectaculaire foto's getoond van topfotografen als Steve McCurry Brian J. Skerry en George F. Mobley Fotografie, in het bijzonder natuurfotografie, speelt al meer dan een kwart eeuw een belangrijke rol in de programmering van het Museon. Onder de noemer Wereldfotografie heeft het medium een permanente ruimte in het museum en een vaste plek in de programmering.De fototentoonstellingen sluiten aan bij de thematiek van het museum. Met dat doel werken we samen met National Geographic, waarmee het Museon qua thematieknauwe verwantschap vertoont. National Geographic Colors of the World wordt getoond in speciale 100 x 100 cm duratrans presentatiepanelen met LED-technologie.National Geographic Colors of the World is te zien van 28 juni tot en met 1 maart 2020.