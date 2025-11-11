De nieuwste cursussen op Photofacts Academy

Bij Photofacts Academy brengen we elke maand een compleet nieuwe fotografiecursus uit. Zo valt er altijd wat nieuws te ontdekken. In dit artikel een overzicht van alle cursussen die het afgelopen jaar verschenen zijn.





Toegankelijk vliegen met de DJI Neo drone

De nieuwste ontwikkelingen in dronefotografie veranderen de manier waarop je beelden vastlegt. Ontdek hoe je met een moderne drone zoals de DJI Neo sneller en eenvoudiger videobeelden kunt maken zonder de drone te hoeven besturen.