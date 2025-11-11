De nieuwste cursussen op Photofacts Academy

Meer: Workshop en opleiding
Bij Photofacts Academy brengen we elke maand een compleet nieuwe fotografiecursus uit. Zo valt er altijd wat nieuws te ontdekken. In dit artikel een overzicht van alle cursussen die het afgelopen jaar verschenen zijn.
Toegankelijk vliegen met de DJI Neo drone
De nieuwste ontwikkelingen in dronefotografie veranderen de manier waarop je beelden vastlegt. Ontdek hoe je met een moderne drone zoals de DJI Neo sneller en eenvoudiger videobeelden kunt maken zonder de drone te hoeven besturen.
In deze cursus laat natuurfotograaf Rob Dijkstra je zien wat er mogelijk is met deze goedkope en eenvoudig te gebruiken drone.
Ben zegt over deze cursus:
'Heldere cursus. Zeker voor iemand net als ik die nog geen ervaring heeft met drones maar er mogelijk wel mee wil beginnen. Ben zeker geïnteresseerd in een vervolgcursus waarin dieper wordt ingegaan op de verdere instellingen en mogelijkheden van deze instap-drone.'
» Toegankelijk vliegen met de DJI Neo drone
Alles over Curven
Ontdek hoe het curven gereedschap in beeldbewerkingsprogramma's je fotografie kan transformeren. Deze krachtige tool stelt je in staat om elke pixel te bewerken en een unieke uitstraling te geven aan je beelden.
Vaak wordt het alleen ingezet voor contrast of helderheid, maar de mogelijkheden gaan veel verder. Laat je verrassen door de creatieve toepassingen van curven die je beelden naar een hoger niveau tillen.
Donald zegt over deze cursus:
'Een supergoede cursus. Ik gebruikte curven weinig, omdat ik het niet snapte. Nu is het me allemaal heel duidelijk geworden en zal ik het vaker gebruiken. Dankjewel Johan voor deze uitstekende cursus.'
» Alles over Curven
Werken met Wacom tablets
Een tablet is een fijn alternatief voor een muis, zeker bij fotobewerking of andere creatieve bezigheden. Ontdek welke Wacom tablets er zijn, en hoe je ze in kunt stellen voor onder andere Lightroom en Photoshop.
Een muis en toetsenbord blijven nuttig, maar zodra je gewend bent aan het werken met een tablet, wil je niet anders meer!
Wim was overtuigd en schreef over deze cursus:
'Heb inmiddels een Wacom M aangeschaft bij Camera Nu!'
» Cursus Werken met Wacom tablets
Geschiedenis van de Fotografie (1950-2000)
Duik in het verleden van de fotografie en ontdek hoe de jaren 1950 tot 2000 de wereld van beelden hebben vormgegeven. Aan de hand van iconische fotoboeken krijgen kijkers inzicht in de visie en macht van fotografen die de geschiedenis vastlegden.
Wijnand laat weten:
'Wat een vakman en goede docent is Tom. Ik heb met heel veel plezier naar zijn prettige stem geluisterd. Ook interessant om ook eens niet met techniek als zodanig bezig te zijn. De complimenten Tom.'
» Cursus Geschiedenis van de Fotografie (1950-2000)
Starten met Photoshop
Ontdek hoe je gemakkelijk aan de slag kunt met Photoshop, zelfs als je het programma nog nooit eerder hebt gebruikt. Deze cursus leidt je door de eerste stappen: vanaf het openen van foto's en het creëren van bestanden tot het inrichten van je werkruimte.
Krijg inzicht in resolutie, bestandsgrootte en het opslaan van afbeeldingen. Perfect voor beginners die hun creativiteit willen ontplooien met behulp van dit veelzijdige programma.
Liesbeth schreef over de cursus:
'Dankjewel Nando. Nu begin ik eindelijk iets te begrijpen van Photoshop! Systhematisch ingedeeld en uitgelegd, elk onderdeel apart zodat je gemakkelijk iets dat moeilijk is terug kunt kijken. Nu nog gaan oefenen. '
» Cursus Starten met Photoshop
Davinci Resolve voor Beginners
Ontdek hoe je met DaVinci Resolve je videobeelden tot leven brengt. Deze cursus leidt je door het proces van importeren tot exporteren, waaronder het toevoegen van overgangen, titels en geluidseffecten.
Davinci Resolve is een uitgebreid programma met heel veel mogelijkheden. Krijg praktische tips om de software te leren kennen en verhalen te vertellen met je beelden.
Hans is er duidelijk over:
'Rustig en duidelijk uitgelegd. Voorbeeldproject is uitstekend samengesteld. Erg instructief!'
» Cursus Davinci Resolve voor Beginners
Alles over brandpuntsafstand
Ontdek hoe brandpuntsafstand je beelden beïnvloedt en welke lens het beste bij jouw stijl past. Leer de verschillen tussen groothoek-, standaard- en tele-objectieven.
Nando helpt je om bewuste keuzes te maken voor optimale compositie en uitstraling van je foto's. Vergroot je kennis over vaste en variabele brandpuntsafstanden en ontdek wat jouw fotografie naar een hoger niveau kan tillen.
» Cursus Alles over brandpuntsafstand
Piet is enthousiast over de cursus:
'5 sterren voor deze cursus, omdat ik heel wat wijzer ben geworden over het brandpunt van diverse lenzen. Ook netjes en duidelijk uitgelegd.'
Nieuwe technieken in Capture One
Ontdek hoe je de nieuwste functies van Capture One optimaal kunt benutten. Deze cursus gidst je door de nieuwe en uitgebreide mogelijkheden, waardoor je jouw fotografieworkflow aanzienlijk kunt verbeteren. Verbeter je vaardigheden met de vernieuwde tools en functies!
» Cursus Nieuwe technieken in Capture One
De Beginselen van Video
Ontdek hoe je jouw mirrorless of spiegelreflexcamera optimaal inzet voor videoproductie. Deze cursus onthult essentiële instellingen en apparatuur die je nodig hebt voor hoogwaardige opnames.
Leer over belichting, het gebruik van gimbals en statieven, en ontdek handige tips voor optimaal filmen. Zo kun jij de sprong maken van fotografie naar videografie.
Robert schrijft over de cursus:
'Een heel interessante cursus voor wie met de camera video-opnames wilt gaan maken. Alles aspecten zijn goed aan bod gekomen en met eenvoudige en duidelijke voorbeelden aangetoond.
Bedankt Nando voor deze uitstekende cursus!'
» Cursus De Beginselen van Video
Wild van Denemarken
Ontdek hoe je de bronst van herten vanuit de juiste hoeken kunt vastleggen in het betoverende Denemarken. Leer over de unieke flora en faunabeleving, en maak gebruik van een speciale kaart om de mooiste plekken te bezoeken.
Dit avontuur biedt een onvergetelijke ervaring die je vaardigheden als fotograaf verder zal ontwikkelen. Bereid je voor op indrukwekkende beelden van vechtende herten tussen eeuwenoude bomen.
Angelique laat ons weten:
'Genoten van de uitleg en de prachtige beelden! Hoewel wij nog nooit buiten Nederland op vakantie zijn geweest, staat deze locatie nu op het wensenlijstje!'
» Cursus Wild van Denemarken
Fine art portretfotografie
Bij fine art fotografie staat de visie van de fotograaf centraal. Het is geen verslaglegging van de werkelijkheid, maar fotografische kunst.
Frenk schrijft over deze video's:
'Een heel duidelijke cursus mooi in beeld gebracht.'
» Cursus Fine art portretfotografie
Photoshop Elements Photo Editor
De Editor van Photoshop Elements is eigenlijk een eenvoudige versie van Photoshop, en je kunt er complexere bewerkingen uit voeren dan mogelijk is in de Organizer.
» Cursus Photoshop Elements Photo Editor
Binnenkort op Photofacts Academy
Natuurlijk houdt het niet op; elke maand verschijnt er weer een nieuwe cursus. Eind deze maand verschijnt er een cursus over het gebruik van statieven voor je fotografie. Volgende maand duiken we in het digitaliseren van analoge foto's.
Ook zitten er nog cursussen aan te komen over AI voor Fotograferen, Intentional Camera Movement en Flitsen op Locatie.
Bij een Photofacts Academy lidmaatschap krijg je zonder extra kosten ook telkens weer toegang tot de allernieuwste cursussen.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers.
