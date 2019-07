Basiscursus Lightroom Classic

Lightroom Classic is het meeste gebruikte softwarepakket voor het organiseren en bewerken van foto's bij fotografen. Het programma is niet voor niks zo populair; het werkt erg prettig en kan veel.



Wanneer je nog niet eerder gewerkt hebt met Lightroom kan het lastig zijn om er direct mee aan de slag te gaan. Er zijn toch flink wat mogelijkheden. Gelukkig is het geen lastig programma om onder de knie te krijgen.



Bij onze online leeromgeving Photofacts Academy is Lightroom al vanaf de start het fotobewerkingsprogramma geweest waar we veel cursussen over aanboden. Je kunt op Photofacts Academy dus een echte Lightroom expert worden.



Lightroom Classic blijft zich continue ontwikkelen dus hebben we nu op Photofacts Academy een compleet vernieuwde Basiscursus Lightroom Classic.