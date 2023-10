Cursus Kleurtheorie en Colorgrading

Natuurlijk wil je sprekende kleuren in je foto, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Ontdek waar je rekening mee moet houden voor, tijdens en na je fotoshoot.



Leer alles over kleurharmonieën, nabewerking en colorgrading, en ontdek hoe je de kleuren van een foto kunt aanpassen om de sfeer te veranderen.



'Eindelijk iemand die het onderwerp colorgrading helder en simpel uitlegd!' - Karim



In de nieuwste cursus op Photofacts Academy vertelt en toont fotograaf Liesbeth van Asselt wat kleurtheorie en colorgrading is en hoe je het in de praktijk kunt gebruiken voor jouw foto's.



» Bekijk de cursus Kleurtheorie en Colorgrading