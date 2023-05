Cursus Photoshop Selecties, Maskers en Alfakanelen

In de nieuwste cursus op Photofacts Academy duikt Johan Elzenga in de mogelijkheden die selecties, maskers en kanalen je geven in Photoshop.



» Photoshop Selecties, Maskers en Alfakanelen



Lats Sipos zegt over deze nieuwe cursus:

'Johan Elzenga weet de lessen losjes en boeiend te brengen. De vergissingen die hij soms maakt (en direct toegeeft...) verluchtigen het geheel. Zijn onbevangen manier van presenteren was voor mij een stimulans om gehele cursus in korte tijd te doorlopen.'



Ben je lid van Photofacts Academy? Dan kun je deze cursus direct kijken binnen je lidmaatschap. Nog geen lid? Waar wacht je nog op.



