Photofacts Academy 12 jaar - Winactie!maandag 3 november 2025, 22:11 door Elja Trum | 48x gelezen | 0 reacties
Op 15 november 2025 bestaat Photofacts Academy, onze online leeromgeving voor fotografen, 12 jaar. Groot feest! Dat willen we uiteraard vieren en dat doen we met een dikke actie!
Winactie!
Schrijf je nu direct in voor 109 euro (70 euro korting) én maak kans op ruim 17.000 euro aan prijzen (zie hieronder)! De actie is zo voorbij, dus wees er snel bij.
Sowieso heb je altijd prijs, want iedereen die zich nu inschrijft krijgt het gloednieuwe boek De Photoshopbijbel (ter waarde van 30 euro) bij het lidmaatschap cadeau!
In twaalf jaar tijd hebben ruim 25.000 fotografen onze cursussen gevolgd. Allemaal enthousiaste fotografen die graag geïnspireerd willen worden en nog betere foto's willen maken.
Een aantal waar we ontzettend blij mee en trots op zijn! We hadden zelf vooraf niet durven hopen dat het zo'n succes zou worden.
Gestart met Lightroom
Na een succesvolle crowdfunding campagne op Photofacts.nl (wat inmiddels ruim 19 jaar bestaat) zijn we op 15 november 2013 gestart met onze eerste cursus over Lightroom.
In eerste instantie hebben we ons gericht op specifiek Lightroom cursussen, maar later kwamen daar Photoshop-, fotografie- en inspiratiecursussen bij. Inmiddels hebben we meer dan 125 cursussen online staan. Elke maand komt er een nieuwe cursus bij.
Waar je vaak ergens anders per cursus al honderd euro of meer kwijt bent, hebben we bij Photofacts Academy een ander model aangehouden: ontzettend veel cursussen voor een laag bedrag per jaar (nog geen 40 cent per dag). Een beetje vergelijkbaar met bijvoorbeeld Netflix.
Net als bij Netflix kijk je waarschijnlijk niet alles, maar kijk je de video's die jou interesseren.
Cursussen delen we op in korte video's, zodat je ook eenvoudig alleen specifieke onderwerpen kunt (terug)kijken.
Uiteraard onthoudt de site waar je gebleven was met kijken, dus je kunt altijd oppakken waar je gebleven bent als er iets tussendoor komt.
Niet alleen ben ik tegenwoordig full-time met Photofacts en Photofacts Academy bezig, zakenpartner Michael helpt me ook dagelijks en we hebben de afgelopen jaren ook Nando (content), Lot (helpdesk), Jasper (videoguru), Yun (Design) en Gijs (administratie) ingeschakeld om ons te helpen met alle werkzaamheden.
Tientallen experts
De cursussen nemen we op in samenwerking met specifieke experts in hun vakgebied. Zo zoeken we altijd de beste docent voor een bepaalde vorm van fotografie die het ook goed kan overbrengen. Erg veel dank gaat dan ook uit naar deze docenten!
We zijn ontzettend blij met de expertise van Nando Harmsen, Frank Doorhof, Bas Meelker, Bart Siebelink, Micky Hoogendijk, Pascal Vandecasteele, Tom Meerman, Johannes Klapwijk, Marit Hilarius, Frederik Herregods, Johan Elzenga, Liesbeth van Asselt, Ashvin Ghisyawan, Bart Heirweg, Richard Terborg, Danyel Weideman, Monica van der Maden, Lars van de Goor, Colijn van Noort, Joel Grimes, Asim Bari, Bart Heemskerk, Rob Dijkstra, Michiel Buijse, Mike Muizebelt, Maurice Jager, Nico Delmeire, Antonette de Groot, Amber de Jonge, Jan Paul Mioulet, Peter van Teeffelen, Jaqueline van de Weijer, Daan Schoonhoven, Arno ten Hoeve, André van Woerkom, Andrea Gulickx, Rob van Keulen, Josefien Hoekstra, Jeroen Jazet, Peter Lammers, Tony Vingerhoets, Michiel Heijmans, Diana Versteeg, Chuck Baker, Jasper van Ham, Gery ten Broek en Heike Jasper.
Deze experts helpen onze leden met hun enorme kennis en inspiratie aan meer plezier en nog betere foto's.
Vragen stellen
Als je vragen hebt tijdens het volgen van een cursus, dan kun je die altijd stellen onder aan elke video die je kijkt. Ook kun je natuurlijk jouw foto's delen en de kennis van onze andere leden aanspreken via het forum. En daarnaast zijn we ook bereikbaar per mail voor vragen.
Geen automatische verlenging
We doen overigens niet standaard aan automatische verlenging. Je lidmaatschap stopt vanzelf na je eerste jaar. Je hoeft niet op te zeggen. We sturen je natuurlijk wel nog een mailtje om te vragen of je wellicht toch wil verlengen. De meeste leden willen namelijk meerdere jaren lid blijven.
In De Photoshopbijbel staat overigens een webadres waarmee je nog een maand extra krijgt. In plaats van 12 maanden krijg je met deze actie dus maar liefst 13 maanden toegang! Mooi meegenomen natuurlijk.
Speciale winactie!
Ons twaalfjarig bestaan vieren we met een speciale actie. Iedereen die zich nu, voor uiterlijk dinsdag, 18 november 2025, 23:59, inschrijft op Photofacts Academy of zijn lidmaatschap met één jaar verlengt maakt kans op één van deze prijzen:
- 1x Eizo ColorEdge CG2700S 27 inch monitor
ter waarde van 2.334 euro, aangeboden door Eizo.nl
Lees ook onze review van deze indrukwekkende monitor voor fotografen. En bekijk de cursus kleurbeheer op Photofacts Academy als je altijd de juiste kleuren in je foto's wilt.
- 1x Apple MacBook Air M4 (15 inch)
ter waarde van 1.649 euro
Een prachtige laptop om razendsnel je foto's te bewerken én natuurlijk ook erg geschikt voor het volgen van de online cursussen van Photofacts Academy.
- 1x Wacom Movink 13
ter waarde van 850 euro, aangeboden door Wacom
Maakt het bewerken van je foto's sneller en natuurlijker. Je werkt direct op het 13 inch OLED scherm.
- 1x Elinchrom LED 100 C Creative Kit
ter waarde van 847 euro, aangeboden door Fotoflits
De Elinchrom LED 100 C levert 100 Watt aan krachtige tweekleurige output en 50 Watt aan RGB-capaciteit in een compacte en lichtgewicht behuizing.
De LED lamp werkt op accu en is zo flexibel over in te zetten. De meegeleverde softbox helpt je om jouw onderwerp zonder harde schaduwen vast te leggen. Ideaal voor zowel op locatie als in de studio.
- 1x Fujifilm X-Half XH1 camera
ter waarde van 749 euro, aangeboden door Fujifilm Nederland
Deze Fujifilm X-Half compacte camera benadert het gevoel van een analoge halfkleinbeeldformaat camera, maar dan in een digitale uitvoering.
- 1x Sirui L-324F Statief en KS-G3 Geared Head
ter waarde van 598 euro, aangeboden door Cameranu
Lichtgewicht carbon statief inclusief een hoogwaardige 3-weg statiefkop die ultieme precisie en controle biedt voor fotografen en videomakers. Ideaal voor landschapsfotografen en andere fotografen die naar locatie moeten reizen.
- 1x GlareOne Vega 400 flitsset
ter waarde van 509 euro, aangeboden door Cameranu
Een complete studioset met 2 flitsers, een trigger voor bediening vanaf je camera en twee softboxen en statieven. Zo heb je direct een (thuis)studio tot je beschikking.
- 1x Wacom Intuos Pro M
ter waarde van 399,99 euro, aangeboden door Wacom
Maakt het bewerken van je foto's sneller en natuurlijker. De nieuwste 2025 versie van het populaire Wacom tekentablet (ik heb 'm zelf ook).
- 1x DJI Mini 3
ter waarde van 379 euro
Maak je foto's eens vanuit een bijzonder perspectief. Voor een compleet nieuwe kijk op de wereld.
- 1x Studiosessie met 8 foto's
ter waarde van 375 euro aangeboden door fotograaf Michiel Heijmans
Ga eens aan de andere kant van de camera staan. Professioneel portretfotograaf (en expert bij Photofacts Academy) Michiel Heijmans zet jou in zijn studio in Nijmegen op de foto.
- 1x Wandrd Prvke 15L fototas
ter waarde van 279 euro aangeboden door Disnet
- 2x 60 bij 90 Lustre/Glossy fotoafdruk op dibond met ophangsysteem en luxe baklijst
ter waarde van 2x 236 euro, aangeboden door Profotonet
Je foto's zijn het mooiste aan de muur. Zeker op dit grote formaat van 60 bij 90 centimeter. Namens Profotonet kunnen we zowel een Glossy als een Lustre exemplaar aanbieden.
- 1x Canon Selphy CP1500 fotoprinter
ter waarde van 169,99 euro, aangeboden door Canon Nederland
- 1x Canon Pixma TS7650i fotoprinter
ter waarde van 109 euro, aangeboden door Canon Nederland
- 1x Live workshop naar keuze bij Frank Doorhof
ter waarde van 199 euro, aangeboden door Frank Doorhof
Van Frank kun je meerdere workshops volgen op Photofacts Academy, maar met deze prijs krijg je dus ook de mogelijkheid live met hem aan de slag te gaan!
- 10x 1 jaar lidmaatschap Photofacts Academy
ter waarde van 179 euro
We verlengen je lidmaatschap met een extra jaar. Zo kun je niet één maar direct twee jaar lang alle cursussen op Photofacts Academy bekijken.
- 5x live portret workshop met Elja in de Photofacts Studio in Elst (Gld)
ter waarde van 179 euro
- 5x live landschap workshop met Nando
ter waarde van 169 euro
- 1x XPozer Epix 8-pack
ter waarde van 95,69 euro, aangeboden door XPozer
- 1x Jaarabonnement op Focus Magazine
ter waarde van 80,25 euro, aangeboden door Focus Magazine
- 1x Boek: Compositie die knalt
ter waarde van 49,99 euro, aangeboden door Van Duuren Media
- 1x Boek: Handboek Fotografie
ter waarde van 49,99 euro, aangeboden door Van Duuren Media
- 1x Boek: Vlinders en Libellen Fotograferen door Mark Overmars
ter waarde van 39,99 euro, aangeboden door Van Duuren Media
- 1x Fotoboek: The Observer, door Michiel Heijmans
ter waarde van 45 euro, aangeboden door Michiel Heijmans
- 10x Boek: De Fotografiebijbel
ter waarde van 30 euro
10x Boek: De Portretbijbel door Elja Trum
ter waarde van 30 euro
10x Boek: De Sportfotobijbel door Nico Delmeire
ter waarde van 30 euro
10x Boek: De Landschapsbijbel door Nando Harmsen
ter waarde van 30 euro
10x Boek: De Flitsbijbel door Elja Trum
ter waarde van 30 euro
10x Boek: De Straatfotobijbel door Michiel Heijmans
ter waarde van 30 euro
10x Boek: De Nachtfotobijbel door Nando Harmsen
ter waarde van 30 euro
10x Boek: De Lightroombijbel door Nando Harmsen
ter waarde van 30 euro
10x Boek: De Compositie door Nando en Elja
ter waarde van 30 euro
10x Boek: De Natuurfotobijbel door Rob Dijkstra
ter waarde van 30 euro
10x Boek: De Zwart-witbijbel door Nando en Elja
ter waarde van 30 euro
1x Complexiteit van het Fotograferen
ter waarde van 34,99 euro
1x Grip op Creativiteit
ter waarde van 34,90 euro
1x Ontdek Photoshop Elements 2024
ter waarde van 34,99 euro
1x Fotograferen in Elke Situatie
ter waarde van 39,99 euro
1x Het Photoshop Lagen Boek
ter waarde van 22,50 euro
1x Perfect Belichten
ter waarde van 39,99 euro
Van deze laatste 6 boeken hebben de auteurs ook cursussen verzorgt op Photofacts Academy. Leuk dus om het boek én de cursus naast elkaar te volgen.
In totaal maar liefst 156 prijzen met een totale waarde van 17.022,56 euro!
Altijd prijs: De Photoshopbijbel
En iedereen die zich nu inschrijft krijgt dus sowieso een cadeau: het boek De Photoshopbijbel. In dit gloednieuwe boek geven Nando en ik je 101 tips voor feilloze fotobewerking.
Photoshop is de populairste software voor het bewerken van foto's. Maar welke gereedschappen gebruik je nu wanneer? En welke bewerking werkt het beste op jouw foto's?
In dit boek krijg je van auteur Nando en mij eenvoudige, praktische tips waardoor je Photoshop eindelijk écht onder de knie krijgt.
Dit boek komt letterlijk vers van de pers. Op 13 november is de officiële lancering, maar dan heb jij het waarschijnlijk al in huis.
In de winkel gaat dit boek trouwens 30 euro kosten.
Nu krijg je het lekker cadeau bij je lidmaatschap!
Inclusief 70 euro korting
Als je nu lid wordt doe je niet alleen mee met de winactie. Je betaalt voor je jaarlidmaatschap namelijk geen 179 euro, maar nu slechts 109 euro.
Ben je al lid, dan kun je (alvast) je lidmaatschap met een jaar verlengen (je einddatum wordt met 12 maanden opgeschoven) om ook kans te maken op deze prijzen. Ook voor een verlenging betaal je nu maximaal 109 euro.
Net een verlenging gedaan? Met de verloting van de prijzen doet iedereen mee die sinds 15 augustus 2025 een betaling heeft gedaan.
Geen automatische verlenging
Je jaarlidmaatschap wordt niet automatisch verlengd. Je zit dus nergens aan vast. Volgend jaar verloopt je lidmaatschap vanzelf, je hoeft niks te doen.
Bovendien: Besluit je volgend jaar je lidmaatschap te verlengen, dan betaal je ook nooit meer dan je instapprijs. Als je nu lid wordt betaal je volgend jaar dus ook slechts 109 euro om opnieuw een jaar lang al onze videocursussen te kunnen bekijken.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
