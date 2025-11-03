Photofacts Academy 12 jaar - Winactie!



In twaalf jaar tijd hebben ruim 25.000 fotografen onze cursussen gevolgd. Allemaal enthousiaste fotografen die graag geïnspireerd willen worden en nog betere foto's willen maken.



Een aantal waar we ontzettend blij mee en trots op zijn! We hadden zelf vooraf niet durven hopen dat het zo'n succes zou worden.





Gestart met Lightroom

Tientallen experts

Na een succesvolle crowdfunding campagne op Photofacts.nl (wat inmiddels ruim 19 jaar bestaat) zijn we op 15 november 2013 gestart met onze eerste cursus over Lightroom.In eerste instantie hebben we ons gericht op specifiek Lightroom cursussen, maar later kwamen daar Photoshop-, fotografie- en inspiratiecursussen bij. Inmiddels hebben weonline staan. Elke maand komt er een nieuwe cursus bij.Waar je vaak ergens andersal honderd euro of meer kwijt bent, hebben we bij Photofacts Academy een ander model aangehouden: ontzettend veel cursussen voor een laag bedrag per jaar (nog geen 40 cent per dag). Een beetje vergelijkbaar met bijvoorbeeld Netflix.Net als bij Netflix kijk je waarschijnlijk niet alles, maar kijk je de video's die jou interesseren.Cursussen delen we op in korte video's, zodat je ook eenvoudig alleen specifieke onderwerpen kunt (terug)kijken.Uiteraard onthoudt de site waar je gebleven was met kijken, dus je kunt altijd oppakken waar je gebleven bent als er iets tussendoor komt.Niet alleen ben ik tegenwoordig full-time met Photofacts en Photofacts Academy bezig, zakenpartner Michael helpt me ook dagelijks en we hebben de afgelopen jaren ook Nando (content), Lot (helpdesk), Jasper (videoguru), Yun (Design) en Gijs (administratie) ingeschakeld om ons te helpen met alle werkzaamheden.De cursussen nemen we op in samenwerking met specifieke experts in hun vakgebied. Zo zoeken we altijd de beste docent voor een bepaalde vorm van fotografie die het ook goed kan overbrengen. Erg veel dank gaat dan ook uit naar deze docenten!We zijn ontzettend blij met de expertise van Nando Harmsen, Frank Doorhof, Bas Meelker, Bart Siebelink, Micky Hoogendijk, Pascal Vandecasteele, Tom Meerman, Johannes Klapwijk, Marit Hilarius, Frederik Herregods, Johan Elzenga, Liesbeth van Asselt, Ashvin Ghisyawan, Bart Heirweg, Richard Terborg, Danyel Weideman, Monica van der Maden, Lars van de Goor, Colijn van Noort, Joel Grimes, Asim Bari, Bart Heemskerk, Rob Dijkstra, Michiel Buijse, Mike Muizebelt, Maurice Jager, Nico Delmeire, Antonette de Groot, Amber de Jonge, Jan Paul Mioulet, Peter van Teeffelen, Jaqueline van de Weijer, Daan Schoonhoven, Arno ten Hoeve, André van Woerkom, Andrea Gulickx, Rob van Keulen, Josefien Hoekstra, Jeroen Jazet, Peter Lammers, Tony Vingerhoets, Michiel Heijmans, Diana Versteeg, Chuck Baker, Jasper van Ham, Gery ten Broek en Heike Jasper.