Gratis webinar landschapsfotografie met Nando Harmsen

Morgenmiddag, dinsdag 1 december, om 14:00 uur geeft landschapsfotograaf Nando Harmsen een gratis webinar met daarin 10 tips voor luisterrijke landschapsfoto's. Nando geeft dit webinar vanwege de lancering van zijn boek: De Landschapsbijbel.



Direct inschrijven voor het gratis webinar





Prijs en beschikbaarheid

Het boek kost 25 euro, maar in de voorverkoop kun je de Landschapsbijbel nog tot morgen met 10 procent korting bestellen.Of je kiest voor een combinatie met een abonnement op Photofacts Academy. Met onze Cyber Monday deal (die loopt tot dinsdag 1 december, 23:59) krijg je hem gratis bij je lidmaatschap (of verlenging). Je krijgt bovendien 30 euro korting op je lidmaatschap. Direct lid worden (30 euro korting + gratis De Landschapsbijbel)Dan krijg je dus niet alleen het boek, maar ook nog toegang tot ruim 75 cursussen over fotografie, inspiratie, nabewerking en creativiteit.Het boek is afgelopen vrijdag binnengekomen. We zijn hard aan het werk om alle bestellingen te versturen. Als het goed is hebben de eerste mensen hem al in huis. We verwachten dat iedereen die hem nu besteld hem nog voor 5 december in huis heeft.