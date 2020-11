Recensie: Cursus Herfstfotografie bij Photofacts Academy

Bij de techniek gaat Johannes ook in op het gebruik van live-view, iets wat ik eigenlijk nooit gebruik. Zijn uitleg over het voordeel hiervan heeft me een stevige aanzet gegeven om hiermee eens goed aan het oefenen te gaan.



De techniek van Focus stacking... het stapelen van foto's met iedere keer een klein verschil in het scherpte-punt. Ik ga hier verder niet te veel uitleg aan geven. Johannes Klapwijk doet dat zo helder en duidelijk, dat ik alleen maar kan zeggen: ga die cursus volgen!



Er wordt in de cursus een compleet uitgewerkt voorbeeld gegeven en ook wordt de software voor het samenvoegen van de serie foto's die je gemaakt hebt goed uitgelegd.



Wat ik in dit hoofdstukje mis, is de mogelijkheid zoals die in mijn Olympus systeemcamera te vinden is. Dat je kunt kiezen uit een veelheid (tot 999 aan toe) van foto's die je samenvoegt in aparte software, of de optie 'maximaal 8 foto's'.



Die acht worden dan meteen in de camera samengevoegd. Het nadeel bij deze tweede optie is, dat de camera er meteen een Jpeg-bestand van maakt. RAW-gegevens gaan daarbij verloren.



Daar heb ik overigens mijn eigen oplossing voor gevonden: ik laat de camera opslaan in Jpeg en ook in RAW. Wanneer ik nu de door de camera samengevoegde Jpeg niet goed genoeg vind, dan kan ik alsnog de 8 RAW-bestanden gaan samenvoegen in de aparte software.



Onderstaande foto geeft mooi te zien wat en groot voordeel is van focusstacking. Doordat je het diafragma heel groot laat zijn (klein diafragmagetal) blijft de achtergrond mooi zacht.